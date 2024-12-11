Мобилизация в Украине — что будет, если во время проверки ТЦК не открылся Резерв+

ТЦК проверяют документы у военнообязанного. Скриншот с видео на Youtube

После появления мобильного приложения "Резерв+", позволившего цифровизировать военный учет в Украине, большинство военнообязанных мужчин перешли на электронный военно-учетный документ. Его можно показывать работникам ТЦК и СП при проверке на улице. Однако, как и с любыми приложениями, с "Резерв+" может случиться сбой, из-за чего он может не открыться или не загрузить данные.

Что будет, если это произойдет во время проверки документов на улице, рассказал глава Черкасского ТЦК и СП Олег Тимошенко.

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Так, по его словам, сотрудники ТЦК могут проверить военнообязанного через электронный реестр "Оберіг" благодаря техническим средствам.

Если у работников территориального центра возникнут вопросы, например, данные будут не обновлены или человек будет находиться в розыске, гражданину все же придется проехать в ТЦК для уточнения данных.

Чтобы таких ситуаций не возникало, Олег Тимошенко рекомендует носить с собой бумажные документы или распечатки с приложения.

Ранее мы сообщали, как должна проходить проверка документов работниками ТЦК и на что следует обращать внимание.

Напомним, мы писали, как понять, что представители ТЦК вручили повестку с нарушением, что делать в таком случае и как можно обжаловать.

Также мы информировали, какие последствия за отказ показать документы ТЦК ждут военнообязанных мужчин.