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Резерв+ не открылся во время проверки ТЦК — чего ждать

11 декабря 2024 02:30
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Мобилизация в Украине — что будет, если во время проверки ТЦК не открылся Резерв+
ТЦК проверяют документы у военнообязанного. Скриншот с видео на Youtube
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

После появления мобильного приложения "Резерв+", позволившего цифровизировать военный учет в Украине, большинство военнообязанных мужчин перешли на электронный военно-учетный документ. Его можно показывать работникам ТЦК и СП при проверке на улице. Однако, как и с любыми приложениями, с "Резерв+" может случиться сбой, из-за чего он может не открыться или не загрузить данные.

Что будет, если это произойдет во время проверки документов на улице, рассказал глава Черкасского ТЦК и СП Олег Тимошенко.

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Так, по его словам, сотрудники ТЦК могут проверить военнообязанного через электронный реестр "Оберіг" благодаря техническим средствам.

Если у работников территориального центра возникнут вопросы, например, данные будут не обновлены или человек будет находиться в розыске, гражданину все же придется проехать в ТЦК для уточнения данных.

Чтобы таких ситуаций не возникало, Олег Тимошенко рекомендует носить с собой бумажные документы или распечатки с приложения.

 

Ранее мы сообщали, как должна проходить проверка документов работниками ТЦК и на что следует обращать внимание.

Напомним, мы писали, как понять, что представители ТЦК вручили повестку с нарушением, что делать в таком случае и как можно обжаловать.

Также мы информировали, какие последствия за отказ показать документы ТЦК ждут военнообязанных мужчин.

военный учет мобилизация документы ТЦК и СП военнообязанные резерв

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