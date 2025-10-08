Відео
Зеленський оцінив роботу ЗСУ на фронті та назвав втрати РФ
Головна Мобілізація "Резерв+" тимчасово зупинить роботу — коли та чому це станеться

"Резерв+" тимчасово зупинить роботу — коли та чому це станеться

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 20:56
"Резерв+" тимчасово зупинить роботу — коли та чому це станеться
Застосунок "Резерв+" для військовозобов’язаних. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

У четвер, 9 жовтня, у "Резерв+" триватимуть планові технічні роботи від 00:00 до 06:00. Через це застосунок тимчасово зупинить роботу.

Про це повідомили в Міноборони у Telegram.

Читайте також:
"Резерв+" тимчасово зупинить роботу — коли та чому це станеться - фото 1
Пост Міноборони. Фото: скриншот

Планові роботи у "Резерв+"

Під час тимчасових обмежень у роботі застосунку "Резерв+" користувачі не зможуть отримувати послуги або оновлювати документи.

Українцям рекомендують заздалегідь зберегти PDF-версію свого електронного військово-облікового документа, щоб він завжди був під рукою. Для цього на головному екрані застосунку потрібно натиснути на три крапки та вибрати опцію "Завантажити PDF".

"Роботи закінчаться о 06:00, після чого сервіси працюватимуть у звичному режимі", — запевнили у відомстві.

Нагадаємо, ми раніше писали, чи будуть висвічуватись повістки у "Резерв+".

Ми також писали, чи можуть анулювати бронювання за розбіжність даних у "Резерв+".

мобілізація війна в Україні ТЦК та СП війна резерв
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
