"Резерв+" тимчасово зупинить роботу — коли та чому це станеться
У четвер, 9 жовтня, у "Резерв+" триватимуть планові технічні роботи від 00:00 до 06:00. Через це застосунок тимчасово зупинить роботу.
Про це повідомили в Міноборони у Telegram.
Планові роботи у "Резерв+"
Під час тимчасових обмежень у роботі застосунку "Резерв+" користувачі не зможуть отримувати послуги або оновлювати документи.
Українцям рекомендують заздалегідь зберегти PDF-версію свого електронного військово-облікового документа, щоб він завжди був під рукою. Для цього на головному екрані застосунку потрібно натиснути на три крапки та вибрати опцію "Завантажити PDF".
"Роботи закінчаться о 06:00, після чого сервіси працюватимуть у звичному режимі", — запевнили у відомстві.
