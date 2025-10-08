"Резерв+" временно остановит работу - когда и почему это произойдет

"Резерв+" временно остановит работу — когда это произойдет
В четверг, 9 октября, в "Резерв+" будут продолжаться плановые технические работы с 00:00 до 06:00. Из-за этого приложение временно остановит работу.
Об этом сообщили в Минобороны в Telegram.
Плановые работы в "Резерв+"
Во время временных ограничений в работе приложения "Резерв+" пользователи не смогут получать услуги или обновлять документы.
Украинцам рекомендуют заранее сохранить PDF-версию своего электронного военно-учетного документа, чтобы он всегда был под рукой. Для этого на главном экране приложения нужно нажать на три точки и выбрать опцию "Загрузить PDF".
"Работы закончатся в 06:00, после чего сервисы будут работать в обычном режиме", — заверили в ведомстве.
