Спасатель уклонился от мобилизации: приговор суда

Спасатель. Фото иллюстративное: ГСЧС Украины

В селе Великие Будища Полтавской области спасатель местной пожарной части уклонился от мобилизации. Свой поступок мужчина объяснил страхом перед службой и нежеланием оставлять семью. Ему назначили реальный срок заключения.

Об этом говорится в приговоре, который Гадячский районный суд принял 13 мая, передает Новини.LIVE.

Детали дела

Согласно судебным материалам, 16 июля прошлого года фигурант прошел ВВК — его признали пригодным к военной службе. В тот же день мужчине вручили боевую повестку. 10 октября он должен был прибыть в ТЦК и СП для отправки в воинскую часть, но спасатель в определенную дату не явился в военкомат и не сообщил о причинах неявки.

Решение суда

Во время судебного заседания пожарный признал свою вину.

"Объяснил, что он действительно не явился для отправки в воинскую часть, поскольку испугался, также не мог оставить двух детей и жену, которая не работает", — говорится в приговоре.

Мужчина официально работает в Великобудищанскому отряде местной пожарной охраны местной пожарной команды, положительно характеризуется по месту жительства, ранее не имел судимостей, содержит детей, не состоит на учете у нарколога и психиатра. Судья учел эти факты, но пришел к выводу, что в условиях открытой вооруженной агрессии РФ уклонение от военной службы представляет опасность для общества.

"Освобождение от отбывания назначенного наказания с испытанием создает в глазах граждан и общества в целом негативное впечатление беспорядка и безнаказанности", — отмечается в судебном решении.

Спасателя приговорили к трем годам заключения. В течение 30 дней со дня провозглашения приговор можно обжаловать. В таком случае дело рассмотрит Полтавский апелляционный суд.

