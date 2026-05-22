"Вирішення питання" із ВЛК за гроші: суд узяв ділка під варту

Затримання ділка. Фото: Прокуратура України

Житель Дніпра обійцяв допомогти військовозобов'язаному ухилитися від призову. Порушник гарантував, що за гроші забезпечить чоловіка висновком про непридатність до служби. Його викрили та заарештували.

Про це 15 травня повідомила Дніпропетровська обласна прокуратура, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

За даними слідства, підозрюваний мав за гроші домовитися з посадовцями ВЛК, аби ті визнали його "клієнта" непридатним до військової служби. Вартість послуги становила 16 тисяч доларів. Ділок спіймався на гарячому: коли отримав перший "внесок" — 11 тисяч доларів.

Яке покарання загрожує підозрюваному

Суд призначив фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Щоправда, чоловік може вийти на волю, якщо внесе заставу: понад 800 тисяч гривень. Наразі триває досудове розслідування. Справу розслідують як вимагання й одержання хабара за вплив на рішення посадовців. Максимальним покаранням за таке порушення є вісім років позбавлення волі та конфіскація майна.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Полтавський обласний ТЦК та СП повідомляв, що працівниця коледжу допомагала чоловікам призовного віку уникати призову. Військовозобов'язані вступали на денну форму навчання й отримували відстрочку. Упродовж року порушниця перебуватиме на іспитовому строку.

