Боявся служби: жителя Полтавщини засудили за ухилення від призову

Житель Полтавської області проігнорував повістку. Свій вчинок чоловік пояснив страхом перед службою. За ухилення від мобілізації він проведе найближчі роки у в'язниці.

Про це 20 травня повідомили в Полтавському обласному ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

Військовозобов'язаний пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до служби, після чого отримав повістку. Надалі чоловік мав прибути до ТЦК та СП для відправлення до військової частини, але проігнорував цю вимогу. Поважних причин для неявки він мав, про те, що не прийде до військкомату, не повідомив.

Рішення суду

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою провину.

"Пояснив свої дії сімейними обставинами та страхом перед проходженням служби", — йдеться в повідомленні регіонального ТЦК та СП.

Підсудний раніше не мав судимостей, виховує двох малолітніх дітей, офіційно працює й позитивно характеризується за місцем проживання. Гадяцький районний суд Полтавської області врахував це, але дійшов висновку, що за ухилення від служби в умовах збройної агресії РФ проти України має бути покарання, яке стане уроком і для засудженого, і для інших людей. Фігуранту призначили три роки ув'язнення.

