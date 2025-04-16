Рішення ВЛК — як можна оскаржити та в які строки у квітні 2025 року

Військовозобов'язаний чоловік проходить військово-лікарську комісію. Фото: АрміяInform

Кожен військовозобов'язаний громадянин в Україні повинен пройти військово-лікарську комісію, яка здійснює оцінку стану здоров'я та видає рішення про придатність/непридатність до військової служби. Лише висновок ВЛК про придатність дозволяє мобілізувати особу до лав ЗСУ. Однак трапляються випадки, коли людина не згодна з рішенням. Українським законодавством передбачена можливість його оскарження.

Як військовозобов'язаним чоловікам оскаржити висновок ВЛК, пояснила пресслужба Міністерства юстиції України на офіційному порталі відомства.

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Зазначається, що українським законодавством передбачено два способи оскарження рішення ВЛК: позасудовий та судовий.

1. Оскарження рішення без суду

Досудовий порядок передбачає подання скарги до вищої інстанції ВЛК відповідно до встановленої ієрархії:

якщо рішення прийнято ВЛК районних (міських) ТЦК та СП слід звертатися до ВЛК Київського міського ТЦК та СП, обласних ТЦК та СП;

якщо рішення прийнято ВЛК обласними (Київського міського) ТЦК та СП, оскаржуються в штатних ВЛК (Центральній військово-лікарській комісії — ЦВЛК, ВЛК регіону);

постанова ВЛК регіонів може бути оскаржена у ЦВЛК (або у судовому порядку).

Важливо: постанови ЦВЛК можуть бути оскаржені виключно в судовому порядку.

Для оскарження у досудовому порядку необхідно підготувати:

заяву про перегляд рішення ВЛК (чітко вказати підстави для оскарження);

документи, видані ВЛК;

медичні довідки.

Військовозобов'язаний чоловік проходить військово-лікарську комісію. Фото: УНІАН

2. Оскарження рішення в суді

У межах судового порядку (в суді) оскарження рішень ВЛК здійснюється в порядку адміністративного судочинства.

Тобто, якщо ви не згодні з рішенням військово-лікарської комісії — наприклад, визнали вас придатним до служби, хоча є медичні протипоказання, — ви маєте право звернутися до адміністративного суду. Де ви виступатимете як фізична особа, яка оскаржує рішення органу державної влади (у цьому випадку — ВЛК).

Строки для подання позову до суду

Є два можливі варіанти:

Якщо ви спочатку подавали скаргу до вищої ВЛК (тобто використовували досудовий порядок), ви маєте 3 місяці з дня, коли вам вручили відповідь від вищої ВЛК. Тобто, цей строк починається не з моменту рішення нижчої ВЛК, а саме з моменту отримання рішення вищої ВЛК, яка розглядала вашу скаргу. Якщо ви не подавали скаргу до вищої ВЛК і одразу хочете звернутися до суду у вас є 6 місяців з дня, коли ви дізналися або мали б дізнатися про те, що ваші права, свободи чи інтереси були порушені. Це зазвичай означає дату винесення постанови ВЛК, з якою ви не погоджуєтесь.

До суду слід подати:

позовну заява з вимогою скасувати постанову ВЛК;

копію постанови ВЛК та інших медичних документів;

документи, що підтверджують порушення ваших прав (наприклад, довідки, виписки з медкарт тощо).

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