Рішення ВЛК — як можна оскаржити та в які строки у квітні 2025 року

Рішення ВЛК можна оскаржити — як це зробити та які є терміни
Кожен військовозобов'язаний громадянин в Україні повинен пройти військово-лікарську комісію, яка здійснює оцінку стану здоров'я та видає рішення про придатність/непридатність до військової служби. Лише висновок ВЛК про придатність дозволяє мобілізувати особу до лав ЗСУ. Однак трапляються випадки, коли людина не згодна з рішенням. Українським законодавством передбачена можливість його оскарження.
Як військовозобов'язаним чоловікам оскаржити висновок ВЛК, пояснила пресслужба Міністерства юстиції України на офіційному порталі відомства.
Як оскаржити рішення ВЛК — способи та строки
Зазначається, що українським законодавством передбачено два способи оскарження рішення ВЛК: позасудовий та судовий.
1. Оскарження рішення без суду
Досудовий порядок передбачає подання скарги до вищої інстанції ВЛК відповідно до встановленої ієрархії:
- якщо рішення прийнято ВЛК районних (міських) ТЦК та СП слід звертатися до ВЛК Київського міського ТЦК та СП, обласних ТЦК та СП;
- якщо рішення прийнято ВЛК обласними (Київського міського) ТЦК та СП, оскаржуються в штатних ВЛК (Центральній військово-лікарській комісії — ЦВЛК, ВЛК регіону);
- постанова ВЛК регіонів може бути оскаржена у ЦВЛК (або у судовому порядку).
Важливо: постанови ЦВЛК можуть бути оскаржені виключно в судовому порядку.
Для оскарження у досудовому порядку необхідно підготувати:
- заяву про перегляд рішення ВЛК (чітко вказати підстави для оскарження);
- документи, видані ВЛК;
- медичні довідки.
2. Оскарження рішення в суді
У межах судового порядку (в суді) оскарження рішень ВЛК здійснюється в порядку адміністративного судочинства.
Тобто, якщо ви не згодні з рішенням військово-лікарської комісії — наприклад, визнали вас придатним до служби, хоча є медичні протипоказання, — ви маєте право звернутися до адміністративного суду. Де ви виступатимете як фізична особа, яка оскаржує рішення органу державної влади (у цьому випадку — ВЛК).
Строки для подання позову до суду
Є два можливі варіанти:
- Якщо ви спочатку подавали скаргу до вищої ВЛК (тобто використовували досудовий порядок), ви маєте 3 місяці з дня, коли вам вручили відповідь від вищої ВЛК. Тобто, цей строк починається не з моменту рішення нижчої ВЛК, а саме з моменту отримання рішення вищої ВЛК, яка розглядала вашу скаргу.
- Якщо ви не подавали скаргу до вищої ВЛК і одразу хочете звернутися до суду у вас є 6 місяців з дня, коли ви дізналися або мали б дізнатися про те, що ваші права, свободи чи інтереси були порушені. Це зазвичай означає дату винесення постанови ВЛК, з якою ви не погоджуєтесь.
До суду слід подати:
- позовну заява з вимогою скасувати постанову ВЛК;
- копію постанови ВЛК та інших медичних документів;
- документи, що підтверджують порушення ваших прав (наприклад, довідки, виписки з медкарт тощо).
Раніше ми писали, що робити військовозобов'язаним, якщо ТЦК не видав висновок військово-лікарської комісії.
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