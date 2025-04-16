Решение ВВК — как можно обжаловать и в какие сроки в апреле 2025 года

Военнообязанный мужчина проходит военно-врачебную комиссию. Фото: АрміяInform

Каждый военнообязанный гражданин в Украине должен пройти военно-врачебную комиссию, которая осуществляет оценку состояния здоровья и выдает решение о пригодности/непригодности к военной службе. Только заключение ВВК о пригодности позволяет мобилизовать лицо в ряды ВСУ. Однако бывают случаи, когда человек не согласен с решением. Украинским законодательством предусмотрена возможность его обжалования.

Как военнообязанным мужчинам обжаловать заключение ВВК, объяснила пресс-служба Министерства юстиции Украины на официальном портале ведомства.

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Отмечается, что украинским законодательством предусмотрено два способа обжалования решения ВВК: внесудебный и судебный.

1. Обжалование решения без суда

Досудебный порядок предусматривает подачу жалобы в высшую инстанцию ВВК в соответствии с установленной иерархией:

если решение принято ВВК районных (городских) ТЦК и СП следует обращаться в ВВК Киевского городского ТЦК и СП, областных ТЦК и СП;

если решение принято ВВК областными (Киевского городского) ТЦК и СП, обжалуются в штатных ВВК (Центральной военно-врачебной комиссии В ЦВВК, ВВК региона);

постановление ВВК регионов может быть обжаловано в ЦВВК (или в судебном порядке).

Важно: постановления ЦВВК могут быть обжалованы исключительно в судебном порядке.

Для обжалования в досудебном порядке необходимо подготовить:

заявление о пересмотре решения ВВК (четко указать основания для обжалования);

документы, выданные ВВК;

медицинские справки.

Военнообязанный мужчина проходит военно-врачебную комиссию. Фото: УНИАН

2. Обжалование решения в суде

В рамках судебного порядка (в суде) обжалование решений ВВК осуществляется в порядке административного судопроизводства.

То есть, если вы не согласны с решением военно-врачебной комиссии — например, признали вас пригодным к службе, хотя есть медицинские противопоказания, — вы имеете право обратиться в административный суд. Где вы будете выступать как физическое лицо, которое оспаривает решение органа государственной власти (в данном случае — ВВК).

Сроки для подачи иска в суд

Есть два возможных варианта:

Если вы сначала подавали жалобу в высшую ВВК (то есть использовали досудебный порядок), у вас есть 3 месяца со дня, когда вам вручили ответ от высшей ВВК. То есть, этот срок начинается не с момента решения нижестоящей ВВК, а именно с момента получения решения высшей ВВК, которая рассматривала вашу жалобу. Если вы не подавали жалобу в высшую ВВК и сразу хотите обратиться в суд у вас есть 6 месяцев со дня, когда вы узнали или должны были бы узнать, что ваши права, свободы или интересы были нарушены. Это обычно означает дату вынесения постановления ВВК, с которым вы не согласны.

В суд следует подать:

исковое заявление с требованием отменить постановление ВВК;

копию постановления ВВК и других медицинских документов;

документы, подтверждающие нарушение ваших прав (например, справки, выписки из медкарт и т.д.).

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