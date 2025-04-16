Решение ВВК — как можно обжаловать и в какие сроки в апреле 2025 года

Решение ВВК можно обжаловать — как это сделать и какие есть сроки
Каждый военнообязанный гражданин в Украине должен пройти военно-врачебную комиссию, которая осуществляет оценку состояния здоровья и выдает решение о пригодности/непригодности к военной службе. Только заключение ВВК о пригодности позволяет мобилизовать лицо в ряды ВСУ. Однако бывают случаи, когда человек не согласен с решением. Украинским законодательством предусмотрена возможность его обжалования.
Как военнообязанным мужчинам обжаловать заключение ВВК, объяснила пресс-служба Министерства юстиции Украины на официальном портале ведомства.
Как обжаловать решение ВВК — способы и сроки
Отмечается, что украинским законодательством предусмотрено два способа обжалования решения ВВК: внесудебный и судебный.
1. Обжалование решения без суда
Досудебный порядок предусматривает подачу жалобы в высшую инстанцию ВВК в соответствии с установленной иерархией:
- если решение принято ВВК районных (городских) ТЦК и СП следует обращаться в ВВК Киевского городского ТЦК и СП, областных ТЦК и СП;
- если решение принято ВВК областными (Киевского городского) ТЦК и СП, обжалуются в штатных ВВК (Центральной военно-врачебной комиссии В ЦВВК, ВВК региона);
- постановление ВВК регионов может быть обжаловано в ЦВВК (или в судебном порядке).
Важно: постановления ЦВВК могут быть обжалованы исключительно в судебном порядке.
Для обжалования в досудебном порядке необходимо подготовить:
- заявление о пересмотре решения ВВК (четко указать основания для обжалования);
- документы, выданные ВВК;
- медицинские справки.
2. Обжалование решения в суде
В рамках судебного порядка (в суде) обжалование решений ВВК осуществляется в порядке административного судопроизводства.
То есть, если вы не согласны с решением военно-врачебной комиссии — например, признали вас пригодным к службе, хотя есть медицинские противопоказания, — вы имеете право обратиться в административный суд. Где вы будете выступать как физическое лицо, которое оспаривает решение органа государственной власти (в данном случае — ВВК).
Сроки для подачи иска в суд
Есть два возможных варианта:
- Если вы сначала подавали жалобу в высшую ВВК (то есть использовали досудебный порядок), у вас есть 3 месяца со дня, когда вам вручили ответ от высшей ВВК. То есть, этот срок начинается не с момента решения нижестоящей ВВК, а именно с момента получения решения высшей ВВК, которая рассматривала вашу жалобу.
- Если вы не подавали жалобу в высшую ВВК и сразу хотите обратиться в суд у вас есть 6 месяцев со дня, когда вы узнали или должны были бы узнать, что ваши права, свободы или интересы были нарушены. Это обычно означает дату вынесения постановления ВВК, с которым вы не согласны.
В суд следует подать:
- исковое заявление с требованием отменить постановление ВВК;
- копию постановления ВВК и других медицинских документов;
- документы, подтверждающие нарушение ваших прав (например, справки, выписки из медкарт и т.д.).
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