ВЛК в Україні — адвокатка розповіла про термін дії висновку та нюанси

Військовозобов'язаний чоловік проходить ВЛК. Скриншот з відео на Youtube

В Україні усі військовозобов'язані чоловіки повинні регулярно проходити військово-лікарську комісію. Саме ВЛК встановлює придатність особи до військової служби. Проте, під час дії воєнного стану є певні важливі нюанси проходження медогляду та термін дії висновку комісії.

Про них детально розповіла адвокатка Дар'я Тарасенко в ефірі "Українське Радіо".

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Так, правознавиця зазначила, що під час дії воєнного стану термін дії висновку ВЛК становить лише рік. А якщо ви його отримали понад півтора року тому, то актуальність документа вже втрачена й ці дані не будуть внесені до електронного реєстру. Тому військовозобов'язаним чоловікам варто слідкувати за датою останнього висновку.

"Важливо розуміти, а коли був попередній висновок. На сьогодні, оскільки в нас діє воєнний стан, то строк чинності висновку ВЛК складає один рік. Якщо людина проходила ВЛК понад півтора року тому, насправді я не бачу сенсу прагнути, щоб цю інформацію внесли в реєстр, бо вона все одно не актуальна. Тому немає сенсу цього вимагати", — пояснила Дар'я Тарасенко.

Військовозобов'язаний в територіальному центрі. Фото: ООТЦК та СП

Проте, як підкреслила адвокатка, якщо особа проходила ВЛК нещодавно й отримала статус придатний для служби в тилових підрозділах, а цю інформацію не внесли до реєстру або ж там зазначено просто "придатний", варто звернутися до свого ТЦК для виправлення цієї помилки. В іншому випадку людину можуть мобілізувати як повністю придатну.

Також Тарасенко пояснила, генерація військово-облікових документів через "Резерв+" є дуже простим процесом.

"Якщо вся інформація є в реєстрі, військово-обліковий документ згенерується сам. Це буде документ на одну сторінку з QR-кодом, із заповненою інформацією. І це буде роздруківкою електронного військово-облікового документа. І точно такий вигляд матиме документ, якщо військовозобов'язаний згенерує його через "Дію", — каже вона.

Дар'я Тарасенко радить мати із собою різні варіанти військово-облікового документа: паперовий, "Резерв+", скриншот з додатку на телефоні, роздрукована копія на випадок технічних збоїв. Важливо, щоб QR-код був чітким, а особи, які перевіряють документи, могли його просканувати й отримати доступ до даних у реєстрі.

Раніше ми повідомляли, хто з українських військовозобов'язаних чоловіків повинен пройти ВЛК до лютого 2025 року.

Нагадаємо, ми писали, як оскаржити висновок військово-лікарської комісії.

Також ми інформували, коли українці зможуть записуватись на ВЛК онлайн.