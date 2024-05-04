Рішення ВЛК тепер може бути оскаржено через суд — Міноборони

Військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію. Фото: ЖОТЦК та СП

Міністерство оборони України інформує про важливу зміну в процедурі оскарження рішень ВЛК. Тепер будь-яка людина, яка не згодна з рішенням ВЛК, може оскаржити його через ВЛК вищого рівня або через судовий шлях.

Про це розповіла директорка Департаменту охорони здоров’я Міноборони Оксана Сухорукова в ефірі Суспільного в суботу, 4 травня.

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Оскарження рішення ВЛК

Сухорукова, зазначила, що якщо людина не погоджується з рішенням ВЛК, вона може звернутися до ВЛК на різних рівнях. Починаючи з районної ВЛК і закінчуючи центральною. Якщо на цьому шляху оскарження людина не отримує задоволення і вважає, що її права порушені, вона має право звернутися до суду.

"Наприклад, у районній, потім в обласній, регіональній, центральній ВЛК. Якщо на цьому шляху людина не знаходить розуміння і вважає, що її права порушені, людина може звернутися до суду", — заявила Сухорукова.

Нагадаємо, що тепер члени ВЛК не зможуть ухвалювати рішення про придатність людини на власний розсуд.

Також раніше юрист пояснив, що робити власникам обліково-послужної карти та яка процедура проходження ВЛК.