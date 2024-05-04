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Решение ВВК теперь может быть обжаловано через суд — Минобороны

4 мая 2024 20:30
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Решение ВЛК теперь может быть обжаловано через суд - Минобороны
Военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию. Фото: ЖОТЦК и СП
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Министерство обороны Украины информирует о важном изменении процедуры обжалования решений ВВК. Теперь любой человек, не согласный с решением ВВК, может обжаловать его через ВВК высшего уровня или через судебный путь.

Об этом рассказала директор Департамента здравоохранения Минобороны Оксана Сухорукова в эфире Суспільного в субботу, 4 мая.

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Обжалование решения ВВК

Сухорукова отметила, что если человек не соглашается с решением ВВК, он может обратиться к ВВК на разных уровнях. Начиная с районной ВВК и заканчивая центральной. Если на этом пути обжалование человек не получает удовлетворения и считает, что его права нарушены, он имеет право обратиться в суд.

"Например, в районной, затем в областной, региональной, центральной ВВК. Если на этом пути человек не находит понимания и считает, что его права нарушены, человек может обратиться в суд", — заявила Сухорукова.

Напомним, что теперь члены ВВК не смогут принимать решение о пригодности человека по своему усмотрению.

Также ранее юрист объяснил, что делать владельцам учетно-послужной карты и какова процедура прохождения ВВК.

 

Минобороны
суд
мобилизация
война в Украине
ВВК
ТЦК и СП
военнообязанные

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