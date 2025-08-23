Відео
Робота на пів ставки — чи можна забронювати працівника

Робота на пів ставки — чи можна забронювати працівника

Ua ru
Дата публікації: 23 серпня 2025 12:20
Бронювання від мобілізації - чи грає роль розмір ставки
Працівник на заводі. Фото: Big Jobs

Згідно із чинним законодавством, бронювання від мобілізації на стратегічно важливих підприємствах не залежить від розміру навантаження того чи іншого працівника. На практиці існує фактична межа, якої зазвичай дотримуються при оформленні броні.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Читайте також:

Бронювання з половиною ставки

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи можуть його забронювати на роботі, якщо він працює на пів ставки.

Адвокат Мар’яна Дядечко у відповіді громадянину зазначила, що порядок бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний стан регулюється Постановою КМУ від 27.01.2023 р. №76.

"Згідно цього Порядку до державних підприємств не застосовується вимога щодо встановленого розміру заробітної плати, як підставу для бронювання працівників. Також Порядком не передбачено вимог щодо роботи на умовах повного робочого дня працівника державного підприємства для можливості забронювати такого працівника", — підкреслила юристка.

Якою є ситуація з бронею в реальних обставинах

Інший адвокат, В’ячеслав Кирда, підтвердив правомірність таких дій керівництва підприємства.

Він зазначив, що не тільки формально, а і згідно із практикою, яка уже має місце під час повномасштабної війни, цей нюанс не заважає бронюванню.

"Так, можна. На практиці мінімумом є саме півставки", — підкреслив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які умови є необхідними для автоматичного бронювання.

Додамо, ми повідомляли про те, які підприємства можуть бронювати усі 100% своїх працівників.

закон стратегічні підприємства критична інфраструктура бронювання юрист
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
