Бронирование от мобилизации - играет ли роль размер ставки

Работник на заводе. Фото: Big Jobs

Согласно действующему законодательству, бронирование от мобилизации на стратегически важных предприятиях не зависит от размера нагрузки того или иного работника. На практике существует фактический предел, которого обычно придерживаются при оформлении брони.

Об этом написали на портале "Юристы.UA".

Бронирование с половиной ставки

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, могут ли его забронировать на работе, если он работает на полставки.

Адвокат Марьяна Дядечко в ответе гражданину отметила, что порядок бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное положение регулируется Постановлением КМУ от 27.01.2023 г. №76.

"Согласно этому Порядку к государственным предприятиям не применяется требование относительно установленного размера заработной платы, как основание для бронирования работников. Также Порядком не предусмотрены требования по работе на условиях полного рабочего дня работника государственного предприятия для возможности забронировать такого работника", — подчеркнула юрист.

Какова ситуация с бронью в реальных обстоятельствах

Другой адвокат, Вячеслав Кирда, подтвердил правомерность таких действий руководства предприятия.

Он отметил, что не только формально, но и согласно практике, которая уже имеет место во время полномасштабной войны, этот нюанс не мешает бронированию.

"Да, можно. На практике минимумом является именно полставки", — подчеркнул юрист.

