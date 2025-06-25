Отсрочка для педагогов - суммируются ли ставки на разных должностях в школе

Школьный учитель на уроке. Фото: "Громадське"

Военнообязанный гражданин, работающий в образовательном заведении на двух должностях, ставки по которым отдельно не достигают определенного в законе порога 0,75 стандартного размера, но вместе превышают этот порог, теоретически может претендовать на отсрочку от мобилизации. Но в этой ситуации все будет зависеть от того, какую справку выдадут ему по месту работы.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Документы для отсрочки педагогу

Как известно, педагоги (учителя школ, преподаватели высших учебных заведений) и другие работники педагогической сферы имеют право на получение отсрочки от мобилизации.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, имеет ли он право на отсрочку, если работает в учебном заведении на двух должностях, обе из которых не имеют ставки соответствующего размера (0,75), но в сумме превышают этот порог, необходимый для получения отсрочки.

Юрист Владислав Дерий напомнил в ответе, что для того, чтобы получить отсрочку от мобилизации, педагогу нужно предоставить в территориальный центр соответствующий пакет документов.

Это копии паспорта и идентификационного кода, заявление об отсрочке, военно-учетный документ, а также справка учебного заведения о занимаемой должности по основному месту работы и размер доли ставки при оплате труда.

Совмещаются ли ставки на двух должностях для отсрочки

Именно в этой справке и есть главная проблема для гражданина, ставки которого на должностях педагога и культорганизатора отдельно не дотягивают до необходимого размера (0,4 и 0,5), но суммарно превышают порог в 0,75 стандартной педагогической ставки, определенный законодательством.

"Как видите, главным документом для оформления отсрочки является именно справка учебного заведения, которая формируется ответственными лицами учебного заведения. Если в справке будет указано, что Вы работаете по основному месту работы не менее 0,75 ставки — Вы можете смело идти в ТЦК и оформлять отсрочку", — подчеркнул Дерий в ответе гражданину.

Напомним, мы ранее писали о том, обязательно ли педагогу идти в ТЦК для того, чтобы получить отсрочку.

Добавим, мы сообщали о том, действует ли отсрочка для учителей и преподавателей во время каникул.