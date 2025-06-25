Отсрочка для педагогов - суммируются ли ставки на разных должностях в школе

Работа в школе по совмещению — будет ли отсрочка
Военнообязанный гражданин, работающий в образовательном заведении на двух должностях, ставки по которым отдельно не достигают определенного в законе порога 0,75 стандартного размера, но вместе превышают этот порог, теоретически может претендовать на отсрочку от мобилизации. Но в этой ситуации все будет зависеть от того, какую справку выдадут ему по месту работы.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.
Документы для отсрочки педагогу
Как известно, педагоги (учителя школ, преподаватели высших учебных заведений) и другие работники педагогической сферы имеют право на получение отсрочки от мобилизации.
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, имеет ли он право на отсрочку, если работает в учебном заведении на двух должностях, обе из которых не имеют ставки соответствующего размера (0,75), но в сумме превышают этот порог, необходимый для получения отсрочки.
Юрист Владислав Дерий напомнил в ответе, что для того, чтобы получить отсрочку от мобилизации, педагогу нужно предоставить в территориальный центр соответствующий пакет документов.
Это копии паспорта и идентификационного кода, заявление об отсрочке, военно-учетный документ, а также справка учебного заведения о занимаемой должности по основному месту работы и размер доли ставки при оплате труда.
Совмещаются ли ставки на двух должностях для отсрочки
Именно в этой справке и есть главная проблема для гражданина, ставки которого на должностях педагога и культорганизатора отдельно не дотягивают до необходимого размера (0,4 и 0,5), но суммарно превышают порог в 0,75 стандартной педагогической ставки, определенный законодательством.
"Как видите, главным документом для оформления отсрочки является именно справка учебного заведения, которая формируется ответственными лицами учебного заведения. Если в справке будет указано, что Вы работаете по основному месту работы не менее 0,75 ставки — Вы можете смело идти в ТЦК и оформлять отсрочку", — подчеркнул Дерий в ответе гражданину.
Напомним, мы ранее писали о том, обязательно ли педагогу идти в ТЦК для того, чтобы получить отсрочку.
Добавим, мы сообщали о том, действует ли отсрочка для учителей и преподавателей во время каникул.
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