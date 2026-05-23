Робота ВЛК по-новому: у військового омбудсмана ініціюють зміни

Лікарка переглядає документи. Ілюстративне фото: ООТЦК та СП/Facebook

В Україні існують проблеми з мобілізацією людей, які перебувають на замісній підтримувальній терапії. Часто військово-лікарські комісії не беруть до уваги стан здоров'я таких військовозбов'язаних та оголошують їх придатними для відправки на службу. Таким чином, в Україні вирішили внести зміни до Наказу МОУ, який регулює роботу ВЛК.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Офіс Військового омбудсмана.

Реклама

Які зміни пропонують до роботи ВЛК

У відомстві зазначають, що відповідно до наказу Міністерства оборони України "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України" людина, яка перебуває на замісній підтримувальній терапії (ЗПТ) непридатна до військової служби, попри це в підрозділах вже перебуває значна кількість таких осіб.

До причин цієї проблеми Офіс відносить:

Реклама

відсутність у лікарів ВЛК доступу до бази даних про людей із психіатричними та наркологічними діагнозами;

діагнозами; ігнорування документів про проходження ЗПТ;

нехтування перевіркою інформації про поточне лікування.

Своєю чергою відомство під час розгляду скарг вертається до військових частин із проханням скеровувати таких військових на повторні ВЛК, однак ситуація потребує не лише законодавчих змін, а й налагодження роботи системи на практиці.

Читайте також:

Реклама

Перший заступник Військового омбудсмана Руслан Циганков назвав першочерговим завданням введення механізмів, які заборонятимуть мобілізацію людей, непридатних до військової служби за медичними показниками. Серед інших завдань — виявляти осіб, які проходять ЗПТ, на етапі ВЛК; надати доступ лікарям ВЛК до інформації про осіб на ЗПТ; створити процедуру повторного направлення на ВЛК мобілізованих осіб на ЗПТ.

В результаті зустрічі вирішили підготувати пропозиції зі змінами до Наказу Міноборони та напрацювати законодавчі механізми доступу ВЛК до медичної інформації.

Реклама

Раніше військова омбудсменка Ольга Решетилова в інтерв'ю РБК-Україна розповіла про випадки мобілізації непридатних до військової служби осіб, яких ВЛК визнала придатними. Посадовиця згадала про ситуацію, коли в одній із частин виявили понад 2 тис. осіб, які ймовірно мали статус непридатних. Такі люди не могли належно служити, оскільки мали проблеми зі здоров'ям.

Новини.LIVE повідомляли, що громадянин може звернутися до регіональної ВЛК або до адміністративного суду у випадку помилкового рішення ВЛК.

Реклама

Також Новини.LIVE розповідали, що у випадку мобілізації непридатного громадянина з армії можна звільнитися лише за станом здоров'я. Такий висновок ВЛК скасувати вже не можна.