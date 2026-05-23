Работа ВВК по-новому: у военного омбудсмена инициируют изменения

Врач просматривает документы. Иллюстративное фото: ООТЦК и СП/Facebook

В Украине существуют проблемы с мобилизацией людей, находящихся на заместительной поддерживающей терапии. Часто военно-врачебные комиссии не принимают во внимание состояние здоровья таких военнослужащих и объявляют их пригодными для отправки на службу. Таким образом, в Украине решили внести изменения в Приказ МОУ, который регулирует работу ВВК.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Офис Военного омбудсмена.

Какие изменения предлагают для работы ВЛК

В ведомстве отмечают, что в соответствии с приказом Министерства обороны Украины "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины" человек, который находится на заместительной поддерживающей терапии (ЗПТ) непригоден к военной службе, несмотря на это в подразделениях уже находится значительное количество таких лиц.

К причинам этой проблемы Офис относит:

отсутствие у врачей ВВК доступа к базе данных о людях с психиатрическими и наркологическими диагнозами;

диагнозами; игнорирование документов о прохождении ЗПТ;

пренебрежение проверкой информации о текущем лечении.

В свою очередь ведомство при рассмотрении жалоб возвращается в воинские части с просьбой направлять таких военных на повторные ВВК, однако ситуация требует не только законодательных изменений, но и налаживания работы системы на практике.

Первый заместитель Военного омбудсмена Руслан Цыганков назвал первоочередной задачей введение механизмов, которые будут запрещать мобилизацию людей, непригодных к военной службе по медицинским показателям. Среди других задач — выявлять лиц, проходящих ЗПТ, на этапе ВВК; предоставить доступ врачам ВВК к информации о лицах на ЗПТ; создать процедуру повторного направления на ВВК мобилизованных лиц на ЗПТ.

В результате встречи решили подготовить предложения с изменениями в Приказ Минобороны и наработать законодательные механизмы доступа ВВК к медицинской информации.

Ранее военный омбудсмен Ольга Решетилова в интервью РБК-Украина рассказала о случаях мобилизации непригодных к военной службе лиц, которых ВВК признала годными. Чиновница вспомнила о ситуации, когда в одной из частей обнаружили более 2 тыс. человек, которые вероятно имели статус непригодных. Такие люди не могли должным образом служить, поскольку имели проблемы со здоровьем.

