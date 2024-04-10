Роботодавці повинні доставити працівників в збірні пункти ТЦК — деталі від нардепа

Військовозобов'язані в територіальному центрі комплектування. Фото: Facebook/OOТЦК та СП

У законопроєкті про мобілізацію йдеться, що роботодавці зобов'язані доставити працівників в збірні пункти територіальних центрів комплектування. Правку, яка виключає цей пункт, відхилили.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram у середу, 10 квітня.

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Прибуття працівників на збірні пункти

У мобілізаційному законопроєкті йдеться, щоб доповнити обов'язки роботодавця необхідністю забезпечити прибуття працівників на збірні пункти.

"Як вони можуть "забезпечити прибуття" співробітника, я не знаю. Фізично силою доставити працівника на збірний пункт? Відповідна моя правка була це обовʼязок прибрати. І як і інші правки залишиться відхиленою", — додав нардеп.

Допис Железняка. Фото: скриншот

Нагадаємо, не так давно парламентський комітет з питань нацбезпеки та оборони виключив пункт про демобілізацію та ротацію військовослужбовців із законопроєкту про мобілізацію. Його будуть розробляти окремим документом.

Також у Верховній Раді ухвалили за основу законопроєкт про мобілізацію засуджених у середу, 10 квітня. "За" проголосував 281 народний обранець.