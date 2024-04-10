Роботодавці повинні доставити працівників в збірні пункти ТЦК — деталі від нардепа
У законопроєкті про мобілізацію йдеться, що роботодавці зобов'язані доставити працівників в збірні пункти територіальних центрів комплектування. Правку, яка виключає цей пункт, відхилили.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram у середу, 10 квітня.
Прибуття працівників на збірні пункти
У мобілізаційному законопроєкті йдеться, щоб доповнити обов'язки роботодавця необхідністю забезпечити прибуття працівників на збірні пункти.
"Як вони можуть "забезпечити прибуття" співробітника, я не знаю. Фізично силою доставити працівника на збірний пункт? Відповідна моя правка була це обовʼязок прибрати. І як і інші правки залишиться відхиленою", — додав нардеп.
Нагадаємо, не так давно парламентський комітет з питань нацбезпеки та оборони виключив пункт про демобілізацію та ротацію військовослужбовців із законопроєкту про мобілізацію. Його будуть розробляти окремим документом.
Також у Верховній Раді ухвалили за основу законопроєкт про мобілізацію засуджених у середу, 10 квітня. "За" проголосував 281 народний обранець.
Читайте Новини.LIVE!