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Роботодавці повинні доставити працівників в збірні пункти ТЦК — деталі від нардепа

10 квітня 2024 23:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Роботодавці повинні доставити працівників в збірні пункти ТЦК — деталі від нардепа
Військовозобов'язані в територіальному центрі комплектування. Фото: Facebook/OOТЦК та СП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У законопроєкті про мобілізацію йдеться, що роботодавці зобов'язані доставити працівників в збірні пункти територіальних центрів комплектування. Правку, яка виключає цей пункт, відхилили.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram у середу, 10 квітня.

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Прибуття працівників на збірні пункти

У мобілізаційному законопроєкті йдеться, щоб доповнити обов'язки роботодавця необхідністю забезпечити прибуття працівників на збірні пункти.

"Як вони можуть "забезпечити прибуття" співробітника, я не знаю. Фізично силою доставити працівника на збірний пункт? Відповідна моя правка була це обовʼязок прибрати. І як і інші правки залишиться відхиленою", — додав нардеп.

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Допис Железняка. Фото: скриншот

Нагадаємо, не так давно парламентський комітет з питань нацбезпеки та оборони виключив пункт про демобілізацію та ротацію військовослужбовців із законопроєкту про мобілізацію. Його будуть розробляти окремим документом.

Також у Верховній Раді ухвалили за основу законопроєкт про мобілізацію засуджених у середу, 10 квітня. "За" проголосував 281 народний обранець.

Ярослав Железняк
Україна
нардепи
мобілізація
законопроєкт
ТЦК та СП

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