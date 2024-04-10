Коли нардепи розроблять законопроєкт про мобілізацію — відповідь Міноборони
Не так давно парламентський комітет з питань нацбезпеки та оборони виключив пункт про демобілізацію та ротацію військовослужбовців із законопроєкту про мобілізацію. Його будуть розробляти окремим документом.
Про це розповів речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.
Коли розроблять законопроєкт про демобілізацію
За словами спікера, розробка законопроєкту триватиме протягом восьми місяців.
"Комітет рекомендував розробити новий законопроєкт про демобілізацію впродовж восьми місяців, і в ньому мають бути враховані всі можливі сценарії на фронті, щоб не допустити послаблення обороноздатності держави", — сказав він.
Мобілізація та демобілізація — останні новини
Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада розглянула законопроєкт №10379 про посилення відповідальності за військові правопорушення, зокрема за відмову проходження ВЛК.
Водночас нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив, що до законопроєкту про мобілізацію врахували лише 31 правку.
А радниця з гендерних питань командувача Сухопутних військ ЗСУ Оксана Григор'єва потрапила в скандал через свою одіозну заяву в інтерв'ю The Times про те, що Україна повинна готуватися до можливості мобілізації жінок до армії найближчими роками, з огляду на цьогорічний великий призов.
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