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Коли нардепи розроблять законопроєкт про мобілізацію — відповідь Міноборони

10 квітня 2024 22:13
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Коли нардепи розроблять законопроєкт про мобілізацію — відповідь Міноборони
Засідання Верховної Ради України. Фото: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Не так давно парламентський комітет з питань нацбезпеки та оборони виключив пункт про демобілізацію та ротацію військовослужбовців із законопроєкту про мобілізацію. Його будуть розробляти окремим документом.

Про це розповів речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону

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За словами спікера, розробка законопроєкту триватиме протягом восьми місяців. 

"Комітет рекомендував розробити новий законопроєкт про демобілізацію впродовж восьми місяців, і в ньому мають бути враховані всі можливі сценарії на фронті, щоб не допустити послаблення обороноздатності держави", — сказав він.

Мобілізація та демобілізація — останні новини

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада розглянула законопроєкт №10379 про посилення відповідальності за військові правопорушення, зокрема за відмову проходження ВЛК. 

Водночас нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив, що до законопроєкту про мобілізацію врахували лише 31 правку.

А радниця з гендерних питань командувача Сухопутних військ ЗСУ Оксана Григор'єва потрапила в скандал через свою одіозну заяву в інтерв'ю The Times про те, що Україна повинна готуватися до можливості мобілізації жінок до армії найближчими роками, з огляду на цьогорічний великий призов.

Міноборони
Україна
нардепи
мобілізація
законопроєкт
демобілізація

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