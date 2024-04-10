Работодатели должны доставить работников в сборные пункты ТЦК — детали от нардепа
В законопроекте о мобилизации говорится, что работодатели обязаны доставить работников в сборные пункты территориальных центров комплектования. Правку, которая исключает этот пункт, отклонили.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram в среду, 10 апреля.
Прибытие работников в сборные пункты
В мобилизационном законопроекте говорится, чтобы дополнить обязанности работодателя необходимостью обеспечить прибытие работников на сборные пункты.
"Как они могут "обеспечить прибытие" сотрудника, я не знаю. Физически силой доставить сотрудника на сборный пункт? Соответствующая моя правка была эту обязанность убрать. И как и другие правки останется отклоненной", — добавил нардеп.
Напомним, недавно парламентский комитет по вопросам нацбезопасности и обороны исключил пункт о демобилизации и ротации военнослужащих из законопроекта о мобилизации. Его будут разрабатывать отдельным документом.
Также в Верховной Раде приняли за основу законопроект о мобилизации осужденных в среду, 10 апреля. "За" проголосовали 281 народных избранника.
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