Работодатели должны доставить работников в сборные пункты ТЦК — детали от нардепа

Военнообязанные в территориальном центре комплектования. Фото: Facebook/OOТЦК и СП

В законопроекте о мобилизации говорится, что работодатели обязаны доставить работников в сборные пункты территориальных центров комплектования. Правку, которая исключает этот пункт, отклонили.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram в среду, 10 апреля.

Читайте также:

Прибытие работников в сборные пункты

В мобилизационном законопроекте говорится, чтобы дополнить обязанности работодателя необходимостью обеспечить прибытие работников на сборные пункты.

"Как они могут "обеспечить прибытие" сотрудника, я не знаю. Физически силой доставить сотрудника на сборный пункт? Соответствующая моя правка была эту обязанность убрать. И как и другие правки останется отклоненной", — добавил нардеп.

Пост Железняка. Фото: скриншот

Напомним, недавно парламентский комитет по вопросам нацбезопасности и обороны исключил пункт о демобилизации и ротации военнослужащих из законопроекта о мобилизации. Его будут разрабатывать отдельным документом.

Также в Верховной Раде приняли за основу законопроект о мобилизации осужденных в среду, 10 апреля. "За" проголосовали 281 народных избранника.