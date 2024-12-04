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Родичів військових можуть направляти на ВЛК — чому це роблять

4 грудня 2024 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Медогляд членів сімей військовослужбовців в ТЦК — хто і як проходить процедуру
Медичний огляд. Фото: УНІАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Медичний огляд членів сімей військовослужбовців, організований гарнізонними ВЛК, проводиться з метою оцінки стану здоров’я у випадках, коли виникає потреба в спеціалізованому лікуванні, навчанні у спеціалізованих закладах або визначенні можливості транспортування. Такі огляди проводяться за рішенням начальника штатної ВЛК, яка визначає, чи здійснюватиме перевірку госпітальна комісія або ВЛК територіального центру комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки (СП).

Кого з членів сім'ї військового можуть відправити на ВЛК та що відбувається у разі виявлення хвороби — читайте на Новини.LIVE.

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Хто може бути направлений на медичний огляд

До медичного огляду можуть бути залучені дружина чи чоловік військовослужбовця, його діти (як неповнолітні, так і ті, хто навчається на денній формі у закладах освіти), діти з інвалідністю, непрацездатні батьки, а також брати й сестри, які перебувають на утриманні військового.

Проте члени родин військовослужбовців строкової служби, контрактників рядового та сержантського складу або осіб, які вже подані до звільнення, на медичний огляд не направляються.

Як оформлюється направлення

Направлення на медичний огляд видається командиром військового з’єднання чи іншим вищим за рангом керівником. У документі має бути чітко визначена мета огляду, наприклад, необхідність лікування або визначення транспортувальної здатності.

Також додаються медичні документи, які підтверджують стан здоров'я особи: амбулаторна карта, висновки лікарів, виписки з медичних закладів та результати обстежень.

Хто проводить огляд

Медичний огляд здійснюється спеціалізованими лікарями: хірургом, терапевтом, невропатологом, офтальмологом, отоларингологом, гінекологом. У разі потреби залучаються лікарі інших спеціальностей, залежно від стану здоров’я особи.

Дії у разі виявлення хвороби

Якщо під час медичного огляду виявлено захворювання, що потребує тривалого лікування або спостереження, а також спеціалізованого навчання чи виховання, ВЛК ухвалює рішення щодо надання відповідного права.

Постанова оформлюється у вигляді Свідоцтва про хворобу у трьох примірниках, що затверджується штатною комісією. Це дозволяє забезпечити члена сім’ї необхідною медичною підтримкою у місцевості, де проходить службу військовослужбовець.

Нагадаємо, нещодавно положення про роботу ВЛК зазнало змін та розширило права Центрам рекрутингу. Також відомі підстави на основі яких військово-лікарська комісія визначає придатність військовозобов'язаного до служби у війську.

родина ВЛК військовослужбовці

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