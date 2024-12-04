Медосмотр членов семей военнослужащих в ТЦК — кто и как проходит процедуру

Медицинское освидетельствование. Фото: УНИАН

Медицинское освидетельствование членов семей военнослужащих, организованное гарнизонными ВВК , проводится с целью оценки состояния здоровья в случаях, когда возникает потребность в специализированном лечении, обучении в специализированных заведениях или определении возможности транспортировки. Такие осмотры проводятся по решению начальника штатной ВВК, которая определяет, будет ли проверку осуществлять госпитальная комиссия или ВВК территориального центра комплектования (ТЦК) и социальной поддержки (СП).

Кого из членов семьи военного могут отправить на ВВК и происходящее в случае обнаружения болезни — читайте на Новини.LIVE.

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Кто может быть направлен на медицинское освидетельствование

К медицинскому осмотру могут быть привлечены жена или муж военнослужащего, его дети (как несовершеннолетние, так и учащиеся на дневной форме в учебных заведениях), дети с инвалидностью, нетрудоспособные родители, а также братья и сестры, находящиеся на содержании военного.

Однако члены семей военнослужащих срочной службы, контрактников рядового и сержантского состава или уже поданных к увольнению лиц на медицинское освидетельствование не направляются.

Как оформляется направление

Направление на медицинское освидетельствование выдается командиром военного соединения или другим высшим по рангу руководителем. В документе должна быть четко определена цель осмотра, например необходимость лечения или определения транспортировочной способности.

Также прилагаются медицинские документы, подтверждающие состояние здоровья: амбулаторная карта, выводы врачей, выписки из медицинских учреждений и результаты обследований.

Кто проводит осмотр

Медицинское освидетельствование осуществляется специализированными врачами: хирургом, терапевтом, невропатологом, офтальмологом, отоларингологом, гинекологом. В случае необходимости привлекаются врачи других специальностей, в зависимости от состояния здоровья.

Действия при выявлении болезни

Если во время медицинского осмотра обнаружены заболевания, требующие длительного лечения или наблюдения, а также специализированного обучения или воспитания, ВВК принимает решение о предоставлении соответствующего права.

Постановление оформляется в виде Свидетельства о болезни в трех экземплярах, что утверждается штатной комиссией. Это позволяет обеспечить члена семьи необходимой медицинской поддержкой в местности, где проходит службу военнослужащий.

Напомним, недавно положение о работе ВВК претерпело изменения и расширило права Центрам рекрутинга. Также известны основания на основе которых военно-врачебная комиссия определяет пригодность военнообязанного к службе в войске.