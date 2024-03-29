Розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію — депутат розповів, які питання залишилися

Верховна Рада України. Ілюстративне фото: Telegram/ВРУ

Комітет з питань оборони у п'ятницю, 29 березня, завершив розгляд понад 4000 правок до законопроєкту про мобілізацію. Втім, робота по ньому ще не закінчена.

Що чекає на новий законопроєкт далі розповіли секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони й розвідки Роман Костенко та член Комітету Федір Веніславський у коментарі РБК-Україна.

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Законопроєкт про мобілізацію

Костенко зазначив, що всі правки, які були в таблиці — закінчили розглядати. Однак за сам законопроєкт Комітет ще не голосував.

"Тому що в нас ще є деякі питання, які ми будемо врегульовувати комітетськими правками", — пояснив він.

Цю інформацію підтвердив також Веніславський. За його словами, кількість правок була понад 4200, але під час роботи члени Комітету були змушені пропустити деякі питання.

Депутат зауважив, що до них планують повернутися, коли буде узгоджена фінальна концепція законопроєкту — аби не допустити протиріч між окремими нормами.

"Тому ми не можемо сказати, що Комітет уже завершив свою роботу над документом", — додав він.

Недоопрацьовані питання

Йдеться зокрема про коректне формулювання права на відстрочку від мобілізації загалом, а також для військовозобов'язаних, які доглядають за особами з інвалідністю.

Також лишається питання щодо стимулювання до призову на військову службу й обмеження через неявку до ТЦК.

За словами Веніславського, у початковій версії законопроєкту планували обмежити права фізичної особи у виїзді за межі України, на керування транспортним засобом та про накладення арешту на рахунки й цінності, що зберігаються в банках.

Він зазначив, що спочатку Комітет схилявся до того, аби залишити на розгляд парламенту лише пункт про обмеження права на керування транспортом, але під час розгляду правок "відпали" чи не усі обмеження.

Тому до цього планують повернутись додатково, аби все-таки зберегти деякі обмеження.

Щодо військовозобов'язаних, які перебувають за кордоном, — вони будуть змушені надати військово-обліковий документ під час оформлення нового закордонного паспорта.

Нагадаємо, заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін розповів, що допоможе українцям побороти страх перед мобілізацією.

Крім того, у парламенті відхилили поправки щодо бронювання військовозобов’язаних з певним доходом.