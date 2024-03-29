Жорін розповів, що допоможе українцям побороти страх перед мобілізацією

Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін. Фото: dialog.ua

В Україні триває загальна мобілізація військовозобов'язаних до лав армії. Однак з кожним днем дедалі більшає схем для ухилення призовників від служби, оскільки громадяни мають страх.

Цю ситуацію прокоментував екскомандир полку "Азов", заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін у Telegram в п'ятницю, 29 березня.

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"Люди бояться йти в армію, тому що впевненості в системі відбору, підготовки, розподілення задач немає. На додаток, істерія навколо мобілізації створила купу стереотипів та неіснуючих небезпек, через які люди стали боятись ще більше", — написав він.

Жорін наголосив, що процес підготовки не має починатись з моменту потрапляння в армію — він повинен проводитись для всього цивільного населення, оскільки ми живемо в умовах війни.

"В таких умовах кожен має бути підготовлений та навчений. Плюс на цьому етапі ми зможемо побороти частину страхів перед військом та службою", — зауважив військовий.

На його думку, армії необхідний "нормальний облік", аби країна могла мобілізувати тих, кого треба, а не тих, кого вдалось зловити.

Він вважає, що людей потрібно застосовувати відповідно до їх можливостей та знань.

"Ну і "мобілізованим" має бути все суспільство — хтось безпосередньо для участі в бойових діях, хтось для допомоги. Та абсолютно всі мають працювати на перемогу", — додав Жорін.

Скриншот допису Жоріна

Нагадаємо, Комітет з питань оборони завершив розгляд усіх правок до законопроєкту про мобілізацію. Їх було понад чотири тисячі.

Також ми писали, що у Верховній Раді відхилили поправки щодо бронювання військовозобов’язаних з певним доходом.