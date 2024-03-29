Рассмотрение правок к законопроекту о мобилизации — депутат рассказал, какие вопросы остались

Верховная Рада Украины. Иллюстративное фото: Telegram/ВРУ

Комитет по вопросам обороны в пятницу, 29 марта, завершил рассмотрение более 4000 поправок к законопроекту о мобилизации. Впрочем, работа по нему еще не окончена.

Что ждет новый законопроект дальше рассказали секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко и член Комитета Федор Вениславский в комментарии РБК-Украина.

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Законопроект о мобилизации

Костенко отметил, что все правки, которые были в таблице, закончили рассматривать. Однако за сам законопроект Комитет еще не голосовал.

"Потому что у нас есть еще некоторые вопросы, которые мы будем урегулировать комитетскими правками", — объяснил он.

Эту информацию также подтвердил Вениславский. По его словам, количество правок было более 4200, но во время работы члены Комитета были вынуждены упустить некоторые вопросы.

Депутат отметил, что к ним планируют вернуться, когда будет согласована финальная концепция законопроекта, чтобы не допустить противоречий между отдельными нормами.

"Поэтому мы не можем сказать, что Комитет уже завершил свою работу над документом", — добавил он.

Недоработанные вопросы

Речь идет, в частности, о корректной формулировке права на отсрочку от мобилизации в целом, а также у военнообязанных, которые ухаживают за лицами с инвалидностью.

Также остается вопрос стимулирования к призыву на военную службу и ограничения из-за неявки в ТЦК.

По словам Вениславского, в начальной версии законопроекта планировали ограничить права физического лица по поводу выезда за пределы Украины, на управление транспортным средством и о наложении ареста на банковские счета и ценности, которые хранятся в банках.

Он отметил, что сначала Комитет склонялся к тому, чтобы оставить на рассмотрение парламента только пункт об ограничении права на управление транспортом, но при рассмотрении правок "отпали" едва ли не все ограничения.

Поэтому к этому планируется вернуться дополнительно, чтобы все таки сохранить некоторые ограничения.

Относительно военнообязанных, которые находятся за границей — они будут вынуждены предоставить военно-учетный документ при оформлении нового загранпаспорта.

Напомним, заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин рассказал, что поможет украинцам побороть страх перед мобилизацией.

Кроме того, в парламенте отклонили поправки по бронированию военнообязанных с определенным доходом.