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Розлучені батьки — хто з них отримає компенсацію за загиблого на війні сина

5 вересня 2024 23:05
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Компенсація за загиблого військового - хто з родичів має право на компенсацію - розлучені батьки і компенсація за загиблого сина
Похорон загиблого військового. Фото: "Європростір"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Компенсація за загиблого чи зниклого безвісти військовослужбовця надається близьким родичам за державний кошт. При цьому факт розлучення батьків загиблого військового не впливає на виплату компенсації.

Про це написали юристи на порталі "Консультант".

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Згідно із чинним законодавством, держава виплачує компенсацію близьким родичам військовослужбовців, які загинули під час захисту російської агресії чи зникли безвісти на театрі воєнних дій.

Найближчі родичі, які мають право на частку компенсації, — це батьки та діти військовослужбовців.

Чи впливає розлучення батьків на виплату компенсації

До юристів звернулася мати військовослужбовця з питанням — чи має право на частку компенсації батько військового, який давно розлучився з нею і жив окремо від сім’ї.

"Ваш чоловік матиме право на виплату, адже він є юридично батьком дитини", — пояснили правники.

Вони підкреслили, що факт розлучення подружжя жодним чином не впливає на право отримати виплату за загиблого сина.

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