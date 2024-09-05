Компенсация за погибшего военного – кто из родственников имеет право на компенсацию – разведены родители и компенсация за погибшего сына

Похороны погибшего военного. Фото: "Європростір"

Компенсация за погибшего или пропавшего без вести военнослужащего предоставляется близким родственникам за государственный счет. При этом факт развода родителей погибшего военного не влияет на выплату компенсации.

Об этом написали юристы на портале "Консультант".

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Компенсация за погибших военных

Согласно действующему законодательству, государство выплачивает компенсацию близким родственникам военнослужащих, погибших при защите российской агрессии или пропавших без вести на театре военных действий.

Ближайшие родственники, имеющие право на долю компенсации, — это родители и дети военнослужащих.

Влияет ли развод родителей на выплату компенсации

К юристам обратилась мать военнослужащего с вопросом — имеет ли право на долю компенсации отец военного, давно расставшийся с ней и живший отдельно от семьи.

"Ваш муж будет иметь право на выплату, ведь он является юридически отцом ребенка", — объяснили юристы.

Они подчеркнули, что факт развода супругов никак не влияет на право получить выплату за погибшего сына.