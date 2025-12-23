Відео
Головна Мобілізація Розшук студента — як зняти виконавче провадження

Розшук студента — як зняти виконавче провадження

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 20:00
Розшук від ТЦК - як студент може зняти розшук
Українські студенти. Фото: НАУКМА

Студенти, які мають відстрочку від мобілізації, можуть бути оголошені у розшук ТЦК. Але вони мають право зняти це виконавче провадження без сплати штрафу.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Заява до ТЦК

Військовозобов’язані громадяни, які були зараховані на навчання, мають право на отримання відстрочки від мобілізації.

До юристів звернувся громадянин, який є студентом одного із вітчизняних навчальних закладів.

Він пояснив, що був оголошений у розшук за непройдену ВЛК (громадянин раніше мав статус "обмежено придатний") — і поцікавився, як йому скасувати розшук ТЦК.

"Можете спробувати направити до ТЦК заяву про виключення даних з Реєстру щодо правопорушення та відкликання заяви з Нацполіції про доставлення Вас до ТЦК", — так прокоментував ситуацію адвокат Юрій Айвазян.

Як ще зняти розшук

Юрист додав, що є й інший спосіб вирішення такої ситуації.

"Якщо ТЦК відмовить, то тоді вже прийдеться або визнавати правопорушення та сплачувати штраф, або ж оскаржувати дії ТЦК", — наголосив Айвазян.

Оскаржити дії територіального центру комплектування можна як у досудовому, так і судовому порядку.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що робити особі з відстрочкою, яку оголосили у розшук.

Додамо, ми повідомляли про те, як довго може тривати розшук від територіального центру комплектування.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
