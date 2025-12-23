Розшук від ТЦК - як студент може зняти розшук

Розшук студента — як зняти виконавче провадження
Студенти, які мають відстрочку від мобілізації, можуть бути оголошені у розшук ТЦК. Але вони мають право зняти це виконавче провадження без сплати штрафу.
Заява до ТЦК
Військовозобов’язані громадяни, які були зараховані на навчання, мають право на отримання відстрочки від мобілізації.
До юристів звернувся громадянин, який є студентом одного із вітчизняних навчальних закладів.
Він пояснив, що був оголошений у розшук за непройдену ВЛК (громадянин раніше мав статус "обмежено придатний") — і поцікавився, як йому скасувати розшук ТЦК.
"Можете спробувати направити до ТЦК заяву про виключення даних з Реєстру щодо правопорушення та відкликання заяви з Нацполіції про доставлення Вас до ТЦК", — так прокоментував ситуацію адвокат Юрій Айвазян.
Як ще зняти розшук
Юрист додав, що є й інший спосіб вирішення такої ситуації.
"Якщо ТЦК відмовить, то тоді вже прийдеться або визнавати правопорушення та сплачувати штраф, або ж оскаржувати дії ТЦК", — наголосив Айвазян.
Оскаржити дії територіального центру комплектування можна як у досудовому, так і судовому порядку.
