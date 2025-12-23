Розыск от ТЦК - как студент может снять розыск

Украинские студенты. Фото: НАУКМА

Студенты, которые имеют отсрочку от мобилизации, могут быть объявлены в розыск ТЦК. Но они имеют право снять это исполнительное производство без уплаты штрафа.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Заявление в ТЦК

Военнообязанные граждане, которые были зачислены на обучение, имеют право на получение отсрочки от мобилизации.

К юристам обратился гражданин, который является студентом одного из отечественных учебных заведений.

Он объяснил, что был объявлен в розыск за непройденную ВВК (гражданин ранее имел статус "ограниченно годный") — и поинтересовался, как ему отменить розыск ТЦК.

"Можете попробовать направить в ТЦК заявление об исключении данных из Реестра о правонарушении и отзыве заявления из Нацполиции о доставлении Вас в ТЦК", — так прокомментировал ситуацию адвокат Юрий Айвазян.

Как еще снять розыск

Юрист добавил, что есть и другой способ решения такой ситуации.

"Если ТЦК откажет, то тогда уже придется или признавать правонарушение и платить штраф, или же обжаловать действия ТЦК", — отметил Айвазян.

Обжаловать действия территориального центра комплектования можно как в досудебном, так и судебном порядке.

