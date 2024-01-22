Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Мобилизация в Украине — кто имеет право на отсрочку в феврале arrow

Мобилизация в Украине — кто имеет право на отсрочку в феврале

22 января 2024 22:20
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба
Кого не призовут на службу в рядах ВСУ в феврале — полный перечень
Мужчина в военной форме со своей возлюбленной возле поезда. Фото: 24 Канал
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба

В Украине продолжается полномасштабная война, военное положение и всеобщая мобилизация. Поэтому всех, кому от 18 до 60 лет, могут призвать на службу, но у некоторых, все же, будет отсрочка от мобилизации.

О том, кого не призовут на службу в феврале 2024 года, читайте в материале Новини.LIVE.

Читайте также:

Кого не мобилизуют в феврале

На отсрочку от армии в феврале имеют право ученые или те, кто получает образование, в частности:

  • Мужчины или женщины, получающие профессиональное, профессиональное высшее и высшее образование по дневной или дуальной форме
  • Ученые, работающие в университетах и колледжах и имеющие научную степень
  • Работники училищ или лицеев, работающих соответственно в ВУЗах, колледжах или школах на ставке не менее 0,75
Мужчина, преподающий в ВУЗе
Мужчина, преподающий в ВУЗе. Фото: Pexels

Также в феврале могут не призвать по состоянию здоровья таких людей:

  • Мужчин или женщин, имеющих степень инвалидности или временно непригодных для службы согласно выводам ВВК
  • Женщин, которые ждут ребенка
Женщина, которая ждет ребенка
Женщина, которая ждет ребенка. Фото: Freepik

Кроме того, отсрочку от призыва по семейным обстоятельствам могут иметь:

  • Мужчины и женщины, которые имеют трех и более несовершеннолетних детей
  • Мужчины и женщины, которые сами воспитывают несовершеннолетних детей
  • Мужчины и женщины, опекуны или приемные родители, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка со степенью инвалидности или с тяжелой болезнью
  • Мужчины и женщины, опекуны или приемные родители, воспитывающие совершеннолетнего ребенка с I или II группой инвалидности
  • Люди, воспитывающие несовершеннолетних детей-сирот или детей, которых лишили родительской опеки
  • Люди, которые заботятся о больной жене, муже или ребенке, или же о родителях своих или жены, которые нуждаются в постоянном уходе
  • Люди, заботящиеся о близких с инвалидностью I или II группы, если у тех нет больше трудоспособных лиц, которые могут содержать их
  • Люди, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка, мужа или жену, которые служат в рядах ВСУ
  • Люди, у которых близкие погибли или пропали без вести во время полномасштабного вторжения

Отсрочку от прохождения службы в рядах ВСУ также имеют люди, которые работают:

  • Народными депутатами Украины и депутатами ВР Крыма
  • В воинских частях, предприятиях и организациях Минобороны, ВСУ, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, СБУ, разведке, Нацгвардии, ГПСУ, Нацполиции, Госбюро расследований, Национальном антикоррупционном бюро

Напомним, мы писали о том, что в Нацполиции объяснили, почему правоохранители не могут выдавать повестки.

Ранее мы говорили о том, что в Украине хотят увеличить размер штрафов за уклонение от мобилизации.

Также мы сообщали, что военные призывают снизить мобилизационный возраст мужчин в Украине.

военное положение
мобилизация
отсрочка
военнообязанные

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

Актуальное по теме