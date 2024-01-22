Кого не призовут на службу в рядах ВСУ в феврале — полный перечень

Мобилизация в Украине — кто имеет право на отсрочку в феврале
В Украине продолжается полномасштабная война, военное положение и всеобщая мобилизация. Поэтому всех, кому от 18 до 60 лет, могут призвать на службу, но у некоторых, все же, будет отсрочка от мобилизации.
О том, кого не призовут на службу в феврале 2024 года, читайте в материале Новини.LIVE.
Кого не мобилизуют в феврале
На отсрочку от армии в феврале имеют право ученые или те, кто получает образование, в частности:
- Мужчины или женщины, получающие профессиональное, профессиональное высшее и высшее образование по дневной или дуальной форме
- Ученые, работающие в университетах и колледжах и имеющие научную степень
- Работники училищ или лицеев, работающих соответственно в ВУЗах, колледжах или школах на ставке не менее 0,75
Также в феврале могут не призвать по состоянию здоровья таких людей:
- Мужчин или женщин, имеющих степень инвалидности или временно непригодных для службы согласно выводам ВВК
- Женщин, которые ждут ребенка
Кроме того, отсрочку от призыва по семейным обстоятельствам могут иметь:
- Мужчины и женщины, которые имеют трех и более несовершеннолетних детей
- Мужчины и женщины, которые сами воспитывают несовершеннолетних детей
- Мужчины и женщины, опекуны или приемные родители, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка со степенью инвалидности или с тяжелой болезнью
- Мужчины и женщины, опекуны или приемные родители, воспитывающие совершеннолетнего ребенка с I или II группой инвалидности
- Люди, воспитывающие несовершеннолетних детей-сирот или детей, которых лишили родительской опеки
- Люди, которые заботятся о больной жене, муже или ребенке, или же о родителях своих или жены, которые нуждаются в постоянном уходе
- Люди, заботящиеся о близких с инвалидностью I или II группы, если у тех нет больше трудоспособных лиц, которые могут содержать их
- Люди, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка, мужа или жену, которые служат в рядах ВСУ
- Люди, у которых близкие погибли или пропали без вести во время полномасштабного вторжения
Отсрочку от прохождения службы в рядах ВСУ также имеют люди, которые работают:
- Народными депутатами Украины и депутатами ВР Крыма
- В воинских частях, предприятиях и организациях Минобороны, ВСУ, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, СБУ, разведке, Нацгвардии, ГПСУ, Нацполиции, Госбюро расследований, Национальном антикоррупционном бюро
Напомним, мы писали о том, что в Нацполиции объяснили, почему правоохранители не могут выдавать повестки.
Ранее мы говорили о том, что в Украине хотят увеличить размер штрафов за уклонение от мобилизации.
Также мы сообщали, что военные призывают снизить мобилизационный возраст мужчин в Украине.
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