Освобожденные из плена могут получить выплаты: подробности от Минобороны

Военнослужащие, которых освободили из плена в рамках обмена 15 мая 2026 года. Фото: Zelenskiy/Official/Telegram

После возвращения из плена защитники Украины имеют право на помощь от государства. Речь идет о денежных выплатах, медицинских услугах, отпуске и социальных гарантиях. Такие льготы доступны всем, кто вернулся из российской неволи, независимо от того, планируют ли они в дальнейшем продолжать службу.

Об этом 15 мая сообщили в Министерстве обороны Украины, передает Новини.LIVE.

Выплаты после плена

Каждый освобожденный имеет право на единовременную выплату ста тысяч гривен. Чтобы получить ее, надо обратиться в Министерство развития громад и территорий Украины. Также начисляют ежегодную денежную помощь в размере ста тысяч гривен за каждый год пребывания в плену.

Пока военный находится в плену, денежное обеспечение и дополнительные вознаграждения сохраняются по последнему месту его службы. Если не было личного распоряжения, 50% таких выплат перечисляют ближайшим родственникам, а остаток — на счет бойца, чтобы он мог получить эти средства после возвращения на Родину.

Отпуск, медицинская помощь и соцзащита после плена

Оплачиваемый отпуск после возвращения бойца из неволи длится 90 дней. Дальнейшая служба не является обязательным условием для получения такого отдыха. На части отпуск не делят, а отозвать его можно, только если на это согласен военный.

Государство обеспечивает освобожденных из плена комплексным медицинским обследованием, предоставляет им психологическую и правовую помощь. Если есть соответствующее заключение ВВК, бывший пленный может лечиться за границей.

Военным, которые вернулись из плена, автоматически присваивают статус участника боевых действий. Дополнительные заявления для этого не нужны. В прошлом году ранения, травмы и заболевания, полученные в плену, приравняли к боевым, поэтому бывшие пленные могут в полном объеме получить социальную защиту, льготы и пройти бесплатную реабилитацию.

Среди других гарантий:

первоочередное обеспечение жильем;

сохранение места работы в течение всего периода плена и еще шести месяцев после освобождения;

кредитные каникулы;

отсрочка от мобилизации;

поддержка для получения образования.

