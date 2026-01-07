Военный учет автоматически - когда и при каких обстоятельствах

Работники ТЦК, которые занимаются военным учетом. Фото: sud.ua

В Украине с декабря 2025 года заработала система автоматического воинского учета граждан мужского пола. Юристы объяснили, как этот процесс происходит на практике.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Военный учет в автоматическом режиме

К юристам обратился гражданин, который обнаружил, что был взят на воинский учет без его участия, причем в Счастьенском ТЦК, территория которого уже почти четыре года находится в оккупации.

Мужчина поинтересовался, возможно ли такое, что гражданину не сообщают о том, что он стал на воинский учет.

Юрист Владислав Дерий, комментируя ситуацию, описанную гражданином, отметил, что такая ситуация вполне законна.

"Дело в том, что постановлением Кабмина №932 утвержден Порядок реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверки сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах", — подчеркнул Дерий.

В рамках этого Порядка и был реализован экспериментальный проект по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистов путем электронного информационного взаимодействия между национальными электронными информационными ресурсами в целях национальной безопасности и обороны Украины.

Практическая сторона процесса

Юрист объяснил, как именно это происходит на практике.

"В соответствии с пунтком 17-1 постановления Кабмина в отношении граждан Украины мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет ГМС единовременно формирует перечень соответствующих сведений, и передает их Минобороны для внесения сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов в установленном законодательством порядке", — отметил Владислав Дерий.

На основании сведений, полученных Минобороны, и осуществляется автоматическая постановка указанных лиц на воинский учет.

"Постановка на воинский учет граждан Украины осуществляется по зарегистрированному/задекларированному их месту жительства, а в случае, когда место жительства не зарегистрировано или не задекларировано, — ТЦК, которые были определены Генеральным штабом Вооруженных сил", — пояснил юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, что в декабре 2025 года Кабмин принял решение об автоматическом воинском учете мужчин с 18 лет.

Добавим, мы сообщали о том, как исправить ошибки во время автоматической постановки на воинский учет.