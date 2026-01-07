Военный учет автоматически - когда и при каких обстоятельствах

Автоматический воинский учет — как это происходит
В Украине с декабря 2025 года заработала система автоматического воинского учета граждан мужского пола. Юристы объяснили, как этот процесс происходит на практике.
Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.
Военный учет в автоматическом режиме
К юристам обратился гражданин, который обнаружил, что был взят на воинский учет без его участия, причем в Счастьенском ТЦК, территория которого уже почти четыре года находится в оккупации.
Мужчина поинтересовался, возможно ли такое, что гражданину не сообщают о том, что он стал на воинский учет.
Юрист Владислав Дерий, комментируя ситуацию, описанную гражданином, отметил, что такая ситуация вполне законна.
"Дело в том, что постановлением Кабмина №932 утвержден Порядок реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверки сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах", — подчеркнул Дерий.
В рамках этого Порядка и был реализован экспериментальный проект по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистов путем электронного информационного взаимодействия между национальными электронными информационными ресурсами в целях национальной безопасности и обороны Украины.
Практическая сторона процесса
Юрист объяснил, как именно это происходит на практике.
"В соответствии с пунтком 17-1 постановления Кабмина в отношении граждан Украины мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет ГМС единовременно формирует перечень соответствующих сведений, и передает их Минобороны для внесения сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов в установленном законодательством порядке", — отметил Владислав Дерий.
На основании сведений, полученных Минобороны, и осуществляется автоматическая постановка указанных лиц на воинский учет.
"Постановка на воинский учет граждан Украины осуществляется по зарегистрированному/задекларированному их месту жительства, а в случае, когда место жительства не зарегистрировано или не задекларировано, — ТЦК, которые были определены Генеральным штабом Вооруженных сил", — пояснил юрист.
