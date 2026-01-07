Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Автоматический воинский учет — как это происходит

Автоматический воинский учет — как это происходит

Ua ru
Дата публикации 7 января 2026 15:25
Военный учет автоматически - когда и при каких обстоятельствах
Работники ТЦК, которые занимаются военным учетом. Фото: sud.ua

В Украине с декабря 2025 года заработала система автоматического воинского учета граждан мужского пола. Юристы объяснили, как этот процесс происходит на практике.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Реклама
Читайте также:

Военный учет в автоматическом режиме

К юристам обратился гражданин, который обнаружил, что был взят на воинский учет без его участия, причем в Счастьенском ТЦК, территория которого уже почти четыре года находится в оккупации.

Мужчина поинтересовался, возможно ли такое, что гражданину не сообщают о том, что он стал на воинский учет.

Юрист Владислав Дерий, комментируя ситуацию, описанную гражданином, отметил, что такая ситуация вполне законна.

"Дело в том, что постановлением Кабмина №932 утвержден Порядок реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверки сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах", — подчеркнул Дерий.

В рамках этого Порядка и был реализован экспериментальный проект по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистов путем электронного информационного взаимодействия между национальными электронными информационными ресурсами в целях национальной безопасности и обороны Украины.

Практическая сторона процесса

Юрист объяснил, как именно это происходит на практике.

"В соответствии с пунтком 17-1 постановления Кабмина в отношении граждан Украины мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет ГМС единовременно формирует перечень соответствующих сведений, и передает их Минобороны для внесения сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов в установленном законодательством порядке", — отметил Владислав Дерий.

На основании сведений, полученных Минобороны, и осуществляется автоматическая постановка указанных лиц на воинский учет.

"Постановка на воинский учет граждан Украины осуществляется по зарегистрированному/задекларированному их месту жительства, а в случае, когда место жительства не зарегистрировано или не задекларировано, — ТЦК, которые были определены Генеральным штабом Вооруженных сил", — пояснил юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, что в декабре 2025 года Кабмин принял решение об автоматическом воинском учете мужчин с 18 лет.

Добавим, мы сообщали о том, как исправить ошибки во время автоматической постановки на воинский учет.

личные данные военный учет мобилизация ТЦК и СП военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации