Військовий облік автоматично - коли та за яких обставин

Працівники ТЦК, які займаються військовим обліком. Фото: sud.ua

В Україні з грудня 2025 року запрацювала система автоматичного військового обліку громадян чоловічої статі. Юристи пояснили, як цей процес відбувається на практиці.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Військовий облік у автоматичному режимі

До юристів звернувся громадянин, який виявив, що був взятий на військовий облік без його участі, причому у Щастинському ТЦК, територія якого уже майже чотири роки перебуває в окупації.

Чоловік поцікавився, чи можливо таке, що громадянину не повідомляють про те, що він став на військовий облік.

Юрист Владислав Дерій, коментуючи ситуацію, описану громадянином, зазначив, що така ситуація є цілком законною.

"Справа в тому, що постановою Кабміну №932 затверджено Порядок реалізації експериментального проекту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів", — підкреслив Дерій.

В рамках цього Порядку і був реалізований експериментальний проект з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів шляхом електронної інформаційної взаємодії між національними електронними інформаційними ресурсами у цілях національної безпеки та оборони України.

Практична сторона процесу

Юрист пояснив, як саме це відбувається на практиці.

"Відповідно до пунтку 17-1 постанови Кабміну стосовно громадян України чоловічої статі віком від 16 до 60 років ДМС одноразово формує перелік відповідних відомостей, та передає їх Міноборони для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів в установленому законодавством порядку", — зазначив Владислав Дерій.

На підставі відомостей, отриманих Міноборони, і здійснюється автоматичне взяття зазначених осіб на військовий облік.

"Взяття на військовий облік громадян України здійснюється за зареєстрованим / задекларованим їх місцем проживання, а у разі, коли місце проживання не зареєстровано чи не задекларовано, — ТЦК, які були визначеними Генеральним штабом Збройних сил", — пояснив юрист.

