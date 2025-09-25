Выезд за границу — нужна ли справка ВВК для исключенных с учета

Пограничник проверяет документы. Фото: Facebook "Західний кордон"

Если гражданин был исключен из воинского учета, он имеет право выезжать за границу во время действия военного положения. Но на всякий случай можно взять в ТЦК соответствующую справку.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Реклама

Читайте также:

Информация об исключении из учета

Военный учет в Украине охватывает всех граждан, которые могут осуществлять военную службу. Те же лица, которые признаются непригодными к военной службе, исключаются из воинского учета.

К юристам обратился гражданин, который был по состоянию здоровья, после пройденной военно-врачебной комиссии, исключен с воинского учета.

Мужчина поинтересовался, нужно ли ему для выезда за границу иметь при себе справку о пройденной ВВК.

"Есть ли в "Резерв+" информация о Вашем исключении? Если да, то шансы на выезд довольно высокие и без имеющейся справки ВВК", — отметил в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.

Какую справку стоит получить в ТЦК

На всякий случай, подчеркнул юрист, такому гражданину стоит обратиться в территориальный центр комплектования и получить там справку, но не о результатах военно-врачебной комиссии.

"Если Вы сможете истребовать у ТЦК справку о Вашем исключении, то проблем с пересечением границы вообще не будет", — заверил мужчину Дерий.

В целом лица, исключенные из воинского учета, не имеют преград для выезда за границу даже во время действия военного положения.

Напомним, мы ранее писали о том, имеет ли право выезжать за границу офицер запаса.

Добавим, мы сообщали о том, что военнообязанный гражданин, который оформил опеку, имеет право выезжать за границу с лицом, опеку над которым осуществляет.