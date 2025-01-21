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Отсрочка после боевой повестки — возможно ли это

21 января 2025 12:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Отсрочка от мобилизации после боевой повестки - как оформить
Получение повестки в ТЦК. Фото: Одесский ТЦК
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военнообязанный гражданин имеет право на оформление отсрочки от мобилизации даже после получения боевой повестки. Это мобилизационное распоряжение не превращает военнообязанного в военнослужащего, когда оформить отсрочку уже становится невозможным.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Граница оформления отсрочки

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он оформить отсрочку после того, как уже получил боевую повестку, то есть мобилизационное распоряжение.

"Вы имеете возможность оформить отсрочку до того момента, пока Вас не отправят из ТЦК в воинскую часть (учебный центр)", — объяснил адвокат Юрий Айвазян.

То есть до того момента, когда гражданин меняет статус - с военнообязанного на военнослужащего.

Отсрочка все еще возможна

Факт получения боевой повестки еще не превращает военнообязанного гражданина в военнослужащего ВСУ, подчеркнул юрист.

"Так что в случае вручения мобилизационного распоряжения еще ничего не потеряно", — заверил Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, какие люди могут упрощенно получить отсрочку по решению Кабмина.

Добавим, мы сообщали, как долго комиссия при ТЦК принимает решение о предоставлении отсрочки или отказе от этого.

мобилизация повестки отсрочка военнообязанные боевая повестка

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14:05 Садовый отреагировал на задержание генерала Горбенко

14:04 РФ ударила по Харькову обновленным БпЛА, есть разрушения — видео

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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