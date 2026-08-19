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Главная Мобилизация Борьба с уклонистами: в Украине усилят контроль за студентами

Борьба с уклонистами: в Украине усилят контроль за студентами

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2026 06:30
В Украине ужесточат контроль за студентами в целях борьбы с уклоняющимися от учебы
Студент. Фото иллюстративное: pixabay.com

В Украине будет усилен контроль за студентами старше 25 лет. Эта мера необходима для выявления лиц, поступающих в вузы и обучающихся с целью получения отсрочки от мобилизации.

Об этом заявил министр образования и науки Украины Андрей Бутенко, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "РБК-Украина".

Что известно об усилении контроля за студентами старше 25 лет

По словам министра, на данный момент в Украине нет всплеска абитуриентов в возрасте от 25 лет. Он отметил, что такие случаи есть, но все сдали ЕГЭ и поступают в соответствии с законодательством.

Бутенко подчеркнул, что для государства важно, чтобы обучение в университетах не становилось для украинцев способом избежать мобилизации. Он говорит, что в этом вопросе действительно есть проблемы.

"Цель пребывания человека в университете — учиться. Поэтому мы будем усиливать контроль, чтобы это было реальное обучение, а не фиктивное", — сказал министр.

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Как сообщали Новини.LIVE, уже с 1 сентября студентам будут предоставлять отсрочку от мобилизации только на семестр, то есть сроком не более шести месяцев. Если обучение прерывается или форма обучения меняется на заочную, то право на отсрочку исчезает.

Также мы писали, что юрист Юрий Айвазян предупредил, в каких случаях студентам могут отказать в оформлении отсрочки.

студенты армия военный призыв мобилизация отсрочка
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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