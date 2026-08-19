Борьба с уклонистами: в Украине усилят контроль за студентами

Студент. Фото иллюстративное: pixabay.com

Любомир Кучер Редактор, юрист

В Украине будет усилен контроль за студентами старше 25 лет. Эта мера необходима для выявления лиц, поступающих в вузы и обучающихся с целью получения отсрочки от мобилизации.

Об этом заявил министр образования и науки Украины Андрей Бутенко, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "РБК-Украина".

Что известно об усилении контроля за студентами старше 25 лет

По словам министра, на данный момент в Украине нет всплеска абитуриентов в возрасте от 25 лет. Он отметил, что такие случаи есть, но все сдали ЕГЭ и поступают в соответствии с законодательством.

Бутенко подчеркнул, что для государства важно, чтобы обучение в университетах не становилось для украинцев способом избежать мобилизации. Он говорит, что в этом вопросе действительно есть проблемы.

"Цель пребывания человека в университете — учиться. Поэтому мы будем усиливать контроль, чтобы это было реальное обучение, а не фиктивное", — сказал министр.

Как сообщали Новини.LIVE, уже с 1 сентября студентам будут предоставлять отсрочку от мобилизации только на семестр, то есть сроком не более шести месяцев. Если обучение прерывается или форма обучения меняется на заочную, то право на отсрочку исчезает.

Также мы писали, что юрист Юрий Айвазян предупредил, в каких случаях студентам могут отказать в оформлении отсрочки.