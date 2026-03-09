Обязательно ли проходить базову военную подготовку людям с инвалидностью

БОВП для граждан с инвалидностью
Базовую общую военную подготовку должны пройти все призывники до достижения 25-летнего возраста. Но, по словам юристов, есть несколько категорий, которые не подпадают под это требование.
Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".
Что такое БОВП
Базовая общая военная подготовка — процесс, который касается как призывников, так и мобилизованных граждан. БОВП для призывников имеет целью заменить срочную службу, от которой в Украине решили отказаться.
К юристам обратился гражданин, который имеет установленную в законном порядке инвалидность. Мужчина рассказал, что обнаружил в "Резерв+" запись "требует прохождения базовой общевойсковой подготовки, солдат резерва".
Гражданин поинтересовался, нужно ли ему проходить курс БОВП, обязаны ли пройти этот курс лица с инвалидностью. "Вы не подлежите мобилизации и направлять на БОВП Вас не имеют права", — отметил в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.
Могут ли отправить на БОВП лицо с инвалидностью
Юрист также объяснил, что означает запись, которая появилась в электронном военно-учетном документе. "В Резерв+" это обычная техническая запись, которая ни к чему не обязывает", — отметил Дерий.
Другой юрист, адвокат Юрий Айвазян, напомнил, что в постановлении о прохождении курса БОВП существует ряд исключений. "В соответствии с пунктом 2 Порядка БОВП от прохождения базовой подготовки освобождаются граждане, которые признаны по состоянию здоровья непригодными к военной службе", — подчеркнул Айвазян, напомнив, что лица с инвалидностью являются невоеннообязанными.
Дерий также объяснил, можно ли изменить военно-учетную специальность в таком случае. "Если хотите, чтобы ВУС была по-прежнему — можете направить в ТЦК заявление об исправлении данных", — подчеркнул юрист.
Напомним, мы ранее писали о том, кто и за какое время должен пройти курс БОВП.
БОВП должны проходить, в частности, все военнообязанные, которые призываются по мобилизации.
Продолжительность курса базовой общей военной подготовки недавно была увеличена, сейчас она длится более полутора месяцев, 51 день.
Добавим, мы сообщали о том, надо ли проходить БОВП военнообязанному с броней.
Базовая общая военная подготовка касается только отдельной категории граждан. Поэтому, если сообщение о БОВП появилось в "Резерв+" у тех, кто не подпадает под определение этой категории, они не должны проходить этот процесс военной подготовки.
Читайте Новини.LIVE!