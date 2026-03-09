Обязательно ли проходить базову военную подготовку людям с инвалидностью

Призывники на БОВП. Фото: 242 центр подготовки, "АрміяInform". Коллаж: Новини.LIVE

Базовую общую военную подготовку должны пройти все призывники до достижения 25-летнего возраста. Но, по словам юристов, есть несколько категорий, которые не подпадают под это требование.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Реклама

Читайте также:

Что такое БОВП

Базовая общая военная подготовка — процесс, который касается как призывников, так и мобилизованных граждан. БОВП для призывников имеет целью заменить срочную службу, от которой в Украине решили отказаться.

К юристам обратился гражданин, который имеет установленную в законном порядке инвалидность. Мужчина рассказал, что обнаружил в "Резерв+" запись "требует прохождения базовой общевойсковой подготовки, солдат резерва".

Гражданин поинтересовался, нужно ли ему проходить курс БОВП, обязаны ли пройти этот курс лица с инвалидностью. "Вы не подлежите мобилизации и направлять на БОВП Вас не имеют права", — отметил в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.

Могут ли отправить на БОВП лицо с инвалидностью

Юрист также объяснил, что означает запись, которая появилась в электронном военно-учетном документе. "В Резерв+" это обычная техническая запись, которая ни к чему не обязывает", — отметил Дерий.

Другой юрист, адвокат Юрий Айвазян, напомнил, что в постановлении о прохождении курса БОВП существует ряд исключений. "В соответствии с пунктом 2 Порядка БОВП от прохождения базовой подготовки освобождаются граждане, которые признаны по состоянию здоровья непригодными к военной службе", — подчеркнул Айвазян, напомнив, что лица с инвалидностью являются невоеннообязанными.

Дерий также объяснил, можно ли изменить военно-учетную специальность в таком случае. "Если хотите, чтобы ВУС была по-прежнему — можете направить в ТЦК заявление об исправлении данных", — подчеркнул юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, кто и за какое время должен пройти курс БОВП.

БОВП должны проходить, в частности, все военнообязанные, которые призываются по мобилизации.

Продолжительность курса базовой общей военной подготовки недавно была увеличена, сейчас она длится более полутора месяцев, 51 день.

Добавим, мы сообщали о том, надо ли проходить БОВП военнообязанному с броней.

Базовая общая военная подготовка касается только отдельной категории граждан. Поэтому, если сообщение о БОВП появилось в "Резерв+" у тех, кто не подпадает под определение этой категории, они не должны проходить этот процесс военной подготовки.