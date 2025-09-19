Базова військова підготовка при бронюванні - кому треба проходити

Процес військової підготовки. Фото: 22 ОМБр

Базова загальна військова підготовка стосується лише окремої категорії громадян. Тож, якщо повідомлення про БЗВП з’явилося в "Резерв+" у тих, хто не підпадає під визначення цієї категорії, вони не мусять проходити цей процес військової підготовки.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Реклама

Читайте також:

Повідомлення в "Резерв+"

З 2025/26-го навчального року у вищих навчальних закладах України розпочнеться процес базової загальної військової підготовки військовозобов’язаних громадян.

До юристів звернувся 33-річний громадянин, який розповів, що він не є студентом, а працює і має бронювання. Та при цьому у його "Резерв+" з’явилося повідомлення про те, що він "потребує проходження базової загальновійськової підготовки".

Чоловік поцікавився, що це означає і чи треба йому проходити БЗВП.

"Це просто технічний запис в "Резерв+", — зазначив у відповіді громадянину юрист Владислав Дерій.

Треба йти на БЗВП чи ні

Юрист пояснив, кого стосується базова загальна військова підготовка та базова військова служба.

"На БЗВП направляються лише студенти ВНЗ. На базову військову службу - громадяни до 25 років", — зазначив Дерій.

"Тому, якщо Ви не навчаєтесь на денній формі у ВНЗ, то направляти на БЗВП Вас не повинні", — резюмував, відповідаючи заброньованому громадянину, юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи має студент право на перенесення БЗВП.

Додамо, ми повідомляли про те, чи має обмежено придатний до 25 років пройти БЗВП.