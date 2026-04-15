Видео

Главная Мобилизация Бронь в 25 лет: медицинский осмотр не нужен

Бронь в 25 лет: медицинский осмотр не нужен

Дата публикации 15 апреля 2026 15:25
Бронь в 25 лет: медицинский осмотр не нужен
Процесс прохождения ВЛК. Фото: "МикВісті"

Гражданин, которому исполнилось 25 лет, получает новый статус, "военнообязанный". Но это не означает автоматическое направление на военно-врачебную комиссию. Также ВВК не нужна для получения бронирования от мобилизации.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристы.UA".

25 лет: новый статус и право на бронирование

Механизм бронирования был создан для бесперебойного функционирования критических отраслей украинской экономики. Он позволяет сохранять на предприятиях, признанных критически важными в условиях полномасштабной войны, нужное количество работников.

Забронировать от призыва критически важные предприятия могут как всех своих работников, так и часть. Это зависит от того, к какой именно категории будут зачислены эти предприятия.

К юристам обратился гражданин, которому исполняется 25 лет. В этом возрасте он из призывника превратится в военнообязанного, а также получит право быть забронированным на работе.

ВВК не нужна

Мужчина поинтересовался, нужно ли ему по достижении 25-летнего возраста проходить военно-врачебную комиссию. В частности, нужно ли заключение ВВК для получения бронирования.

Юристы, комментируя эту ситуацию, отметили, что ни одна из ситуаций не является основанием для прохождения военно-врачебной комиссии. В частности, сам по себе 25-летний возраст не может быть автоматической причиной для вызова гражданина на ВВК.

Такая же история и с бронированием. Адвокат Юрий Айвазян отметил: "Прохождение ВВК не является обязательным условием для бронирования. Главное, чтобы в "Резерв+" не светился розыск".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что в Украине с апреля ужесточили проверки бронирования работников.

Изменения коснулись ряда вопросов, одним из которых стал механизм бронирования работников. В частности, отныне внедрены систематические проверки статуса критически важных предприятий, а сведения о забронированных работниках автоматически сверяются с данными налоговых и пенсионных реестров.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, можно ли оформить бронирование от мобилизации без обновленных военно-учетных данных.

Если военнообязанный гражданин не обновил военно-учетные данные, он не сможет получить бронирование от мобилизации. Даже если предприятие, которое является стратегически важным для украинской экономики, подаст документы на бронирование такого сотрудника, его отклонят.

Любомир Кучер - Редактор, юрист
Любомир Кучер
