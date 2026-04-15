Бронь в 25 років: медичний огляд не потрібен

Бронь в 25 років: медичний огляд не потрібен

Дата публікації: 15 квітня 2026 15:25
Процес проходження ВЛК. Фото: "МикВісті"

Громадянин, якому виповнилося 25 років, отримує новий статус, "військовозобов’язаний". Але це не означає автоматичне направлення на військово-лікарську комісію. Також ВЛК не потрібна для отримання бронювання від мобілізації.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

25 років: новий статус і право на бронювання

Механізм бронювання був створений для безперебійного функціонування критичних галузей української економіки. Він дозволяє зберігати на підприємствах, визнаних критично важливими в умовах повномасштабної війни, потрібну кількість працівників.

Забронювати від призову критично важливі підприємства можуть як усіх своїх працівників, так і частину. Це залежить від того, до якої саме категорії будуть зараховані ці підприємства.

До юристів звернувся громадянин, якому виповнюється 25 років. У цьому віці він із призовника перетвориться на військовозобов’язаного, а також отримає право бути заброньованим на роботі.

ВЛК не потрібна

Чоловік поцікавився, чи потрібно йому після досягнення 25-річного віку проходити військово-лікарську комісію. Зокрема, чи треба висновок ВЛК для отримання бронювання.

Юристи, коментуючи цю ситуацію, зазначили, що жодна із ситуацій не є підставою для проходження військово-лікарської комісії. Зокрема, сам по собі 25-річний вік не може бути автоматичною причиною для виклику громадянина на ВЛК.

Така ж історія і з бронюванням. Адвокат Юрій Айвазян наголосив: "Проходження ВЛК не є обов'язковою умовою для бронювання. Головне, аби у "Резерв+" не світився розшук".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що в Україні з квітня посилили перевірки бронювання працівників.

Зміни торкнулися низки питань, одним з яких став механізм бронювання працівників. Зокрема, відтепер впроваджено систематичні перевірки статусу критично важливих підприємств, а відомості про заброньованих працівників автоматично звіряються з даними податкових і пенсійних реєстрів.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи можна оформити бронювання від мобілізації без оновлених військово-облікових даних.

Якщо військовозобов’язаний громадянин не оновив військово-облікові дані, він не зможе отримати бронювання від мобілізації. Навіть якщо підприємство, яке є стратегічно важливим для української економіки, подасть документи на бронювання такого співробітника, його відхилять.

Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
