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Нардеп назвал причину, почему в Украине нужно увеличить количество мобилизованных

18 сентября 2024 04:30
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Количество мобилизованных в Украине нужно увеличить, заявил нардеп
Военнообязанные в ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Время подготовки новобранцев очень важно в военном вопросе. Для того чтобы его увеличить, необходимо мобилизовать еще больше людей.

Об этом в интервью УНИАН заявил секретарь Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке, полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко.

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Он отметил, что если сейчас будут введены циклы и люди больше будут находиться в учебных центрах, тогда большую часть времени Вооруженные силы Украины не будут пополнены.

"Части будут без пополнения. Поэтому нужно больше людей для того, чтобы их пополнять", — подчеркнул Костенко.

Кроме того, по его словам, иногда мужчины старше 50 лет учатся лучше и более развиты, чем те, кому до 30-ти. Однако все равно, для фронта больше подходят люди молодые, поскольку современная война требует современного своевременного мышления.

"Но в целом, конечно, что для боевых подразделений (люди, которые младше — ред.) больше подходят и лучше учатся, и более современные, потому что современное поле боя нуждается в современном мышлении. И современные средства поражения, современное оружие также нуждается в тех, кто, скажем так , более осовремененный. Это, я считаю, молодежь. Поэтому те, кто до 30-ти, — конечно, им должен быть приоритет", — подчеркнул нардеп.

Также он добавил, что мобилизованных во время подготовки обучают азам, то есть — взять автомат, вырыть окоп и отстреливаться по врагу.

"Ты берешь автомат, роешь окоп и отстреливаешься по противнику. Это азы. Поэтому здесь надо посмотреть, какая программа боевой подготовки, и для чего этот боец учится. Пилот, инженер, пехотинец, десантник, морпех - это все разные профессии, о которых нужно говорить, смотря какие задачи он будет выполнять. Например, пилота ты даже за полгода не научишь. Пехотинца можно за несколько месяцев научить. Потом будет у него боевой опыт и он уже будет лучше", — резюмировал Роман Костенко.

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