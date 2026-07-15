Бронирование на работе: достаточно распечатки из "Резерв+"

Приложение "Резерв+", электронный военно-учетный документ. Фото и коллаж: Новини.LIVE

Для получения отсрочки от призыва на работе военнообязанный гражданин должен состоять на воинском учете и не находиться в розыске. В некоторых случаях работодатель может потребовать от гражданина предъявить документ о воинском учете. Юристы пояснили, что распечатанного электронного военно-учетного документа из системы "Резерв+" должно быть достаточно.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале uristy.ua.

Разница между бронированием и отсрочкой

Бронирование, как и отсрочка, является законным способом для военнообязанных граждан избежать мобилизации в ВСУ в особый период. Но между бронированием и отсрочкой есть принципиальная разница.

Право на отсрочку зависит от особенностей биографии или карьеры самого гражданина. Тогда как бронирование касается прежде всего предприятий, на которых работают военнообязанные граждане.

Право на предоставление своим работникам брони получают только предприятия, признанные критически важными для украинской экономики. От работников требуется лишь состоять на учете и не находиться в розыске.

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Подойдет ли распечатка из "Резерв+"

К юристам обратился гражданин, которого работодатели планируют подать на бронирование. Мужчина пояснил, что от него требуют предоставить военно-учетный документ, а у него есть только "Резерв+".

Юристы, комментируя эту ситуацию, заверили, что такого документа вполне достаточно. Юрист Владислав Дерий подчеркнул: "Если у вас нет военного билета, то предприятию можно предоставить распечатанный электронный военно-учетный документ из "Резерв+".

Дерий пояснил: "Согласно пункту 9 постановления КМУ № 559 военно-учетный документ в электронной форме (в том числе распечатанный) и военно-учетный документ в бумажной форме имеют одинаковую юридическую силу. Поэтому, если в "Резерв+" вы состоите на учете в ТЦК и не объявлены в розыск, то проблем с бронированием быть не должно".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что, по информации СМИ, бронирование от мобилизации в "Дії" могут приостановить.

В Украине могут приостановить оформление бронирования от мобилизации через сайт "Дія". Такой подход связан с обновлением правил присвоения статуса критичности предприятиям.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что при оформлении бронирования гражданина, имеющего работу по совместительству, стаж на некритической должности не влияет на возможность получения бронирования.

Гражданин, работающий на критически важном предприятии, имеет право на бронирование от мобилизации. При этом такое лицо может работать по совместительству в другой компании. Стаж работы в этой некритической организации не влияет на возможность бронирования.