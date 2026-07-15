Бронювання на роботі: достатньо роздруківки з "Резерв+"

Застосунок "Резерв+", електронний військово-обліковий документ. Фото і колаж: Новини.LIVE

Для отримання броні на роботі військовозобов’язаний громадянин має перебувати на військовому обліку й не перебувати у розшуку. У деяких випадках від громадянина роботодавець може вимагати військово-обліковий документ. Юристи пояснили, що роздрукованого е-ВОД із "Резерв+" має вистачити.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі uristy.ua.

Різниця між бронюванням і відстрочкою

Бронювання, як і відстрочки, є законним способом для військовозобов’язаних громадян уникнути мобілізації до ЗСУ в особливий період. Але між бронюванням і відстрочкою є принципова різниця.

Право на відстрочку залежить від особливостей біографії чи кар’єри самого громадянина. Тоді як бронювання стосується перш за все підприємств, на яких працюють військовозобов’язані громадяни.

Право на надання своїм працівникам броні отримують тільки підприємства, які визнані критично важливим для української економіки. Від працівників вимагається лише перебувати на обліку і не бути оголошеними у розшук.

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Чи підійде роздруківка з "Резерв+"

До юристів звернувся громадянин, якого роботодавці планують подати на бронювання. Чоловік пояснив, що від нього вимагають надати військово-обліковий документ, а у нього є лише "Резерв+".

Юристи, коментуючи цю ситуацію, запевнили, що такого документу цілком достатньо. Юрист Владислав Дерій наголосив: "Якщо у Вас немає військового квитка, то підприємству можете надати роздрукований електронний військово-обліковий документ з "Резерв+".

Дерій пояснив: "Згідно пункту 9 постанови КМУ 559 Військово-обліковий документ в електронній формі (у тому числі роздрукований) та військово-обліковий документ у паперовій формі мають однакову юридичну силу. Тому, якщо в "Резерв+" Ви перебуваєте на обліку в ТЦК та не оголошені в розшук, то проблем з бронюванням не повинно бути".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що, за інформацією ЗМІ, бронювання від мобілізації у "Дії" можуть призупинити.

В Україні можуть поставити на паузу оформлення бронювання від мобілізації через сайт "Дія". Такий підхід пов'язаний з оновленням правил надання статусу критичності підприємствам.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що у процесі бронювання громадянина, який має роботу за сумісництвом, стаж на некритичній посаді не впливає на можливість броні.

Громадянин, який працює на критично важливому підприємстві, має право на бронювання від мобілізації. При цьому така особа може працювати за сумісництвом в іншій компанії. Стаж роботи в цій некритичній організації не впливає на можливість бронювання.