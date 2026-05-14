Бронирование после боевой повестки: мнения юристов разделились

Гражданин с повесткой в ТЦК.

Критически важные для украинской экономики предприятия могут бронировать своих работников. Главным препятствием в такой ситуации является розыск ТЦК. А вот относительно момента, когда гражданин уже получил мобилизационное распоряжение, но не прибыл в центр комплектования, мнения юристов о возможности бронирования разделились.

Бронирование от мобилизации и боевая повестка

Бронирование от мобилизации является возможностью части отечественных предприятий сохранить кадры в ситуации с призывом в ВСУ, который продолжается с 24 февраля 2022 года. Но бронировать своих сотрудников имеют право далеко не все компании в Украине.

Для того, чтобы получить право на бронирование работников, предприятие должно быть занесено в список критически важных для украинской экономики. Это возможно только при соответствии предприятия ряду критериев, определенных в законодательстве.

К юристам обратился гражданин, который получил мобилизационное распоряжение (боевую повестку) после прохождения военно-врачебной комиссии. Мужчина поинтересовался, могут ли его забронировать на работе в такой ситуации.

Забронируют или нет?

В комментариях к этой ситуации мнения юристов разделились. Так, адвокат Юрий Айвазян отметил, что бронирование в этот момент еще возможно.

Айвазян пояснил: "Пока Вы не появились в ТЦК и Вас не мобилизовали, Вы имеете полное право получить любую отсрочку как военнообязанный, в том числе и забронироваться. Главное, чтобы Вы не были в розыске ТЦК".

А вот другой юрист, Сергей Богун, заявил о другом: "Юридически ситуация с получением мобилизационного распоряжения под подпись считается финальным этапом призыва. С момента его подписания вы фактически находитесь в статусе лица, чья мобилизация уже началась. Любые попытки изменить этот статус после вручения документа ТЦК обычно расценивает как запоздалые, поскольку обязанность явиться в определенный день для отправки в часть уже зафиксирована законом".

Критически важные для украинской экономики предприятия имеют право бронировать часть своих военнообязанных сотрудников от мобилизации. Но есть исключение, когда ограничения по количеству и процентам бронирования не действуют.

Граждане, работающие на предприятиях, признанных критически важными для украинской экономики, имеют право на бронирование от мобилизации. Юристы объяснили, влияет ли на возможность мобилизации время работы на предприятии.