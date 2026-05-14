Бронювання після бойової повістки: думки юристів розділилися

Критично важливі для української економіки підприємства можуть бронювати своїх працівників. Головною перешкодою у такій ситуації є розшук ТЦК. А от щодо моменту, коли громадянин уже отримав мобілізаційне розпорядження, але не прибув до центру комплектування, думки юристів щодо можливості бронювання розділилися.

Бронювання від мобілізації та бойова повістка

Бронювання від мобілізації є можливістю частини вітчизняних підприємств зберегти кадри у ситуації із призовом до ЗСУ, який продовжується з 24 лютого 2022 року. Та бронювати своїх співробітників мають право далеко не усі компанії в Україні.

Для того, аби отримати право на бронювання працівників, підприємство має бути занесене у список критично важливих для української економіки. Це можливо тільки за відповідності підприємства низці критеріїв, визначених у законодавстві.

До юристів звернувся громадянин, який отримав мобілізаційне розпорядження (бойову повістку) після проходження військово-лікарської комісії. Чоловік поцікавився, чи можуть його забронювати на роботі у такій ситуації.

Забронюють чи ні?

У коментарях до цієї ситуації думки юристів розділилися. Так, адвокат Юрій Айвазян зазначив, що бронювання у цей момент ще є можливим.

Айвазян пояснив: "Доки Ви не з'явились в ТЦК і Вас не мобілізували, Ви маєте повне право отримати будь яку відстрочку як військовозобов'язаний, в тому числі й забронюватись. Головне, аби Ви не були у розшуку ТЦК".

А от інший юрист, Сергій Богун, заявив про інше: "Юридично ситуація з отриманням мобілізаційного розпорядження під підпис вважається фінальним етапом призову. З моменту її підписання ви фактично перебуваєте у статусі особи, чия мобілізація вже розпочалася. Будь-які спроби змінити цей статус після вручення документа ТЦК зазвичай розцінює як запізнілі, оскільки обов’язок з’явитися у визначений день для відправлення у частину вже зафіксований законом".

