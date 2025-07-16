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Главная Мобилизация Проверка военно-учетных документов — кто имеет на это право

Проверка военно-учетных документов — кто имеет на это право

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 08:29
Мобилизация в Украине 2025 — кто имеет право проверять военно-учетные документы
Проверка документов у военнообязанного мужчины. Кадр из видео на Youtube

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период все военнообязанные мужчины должны стоять на военном учете, вовремя обновлять военно-учетные данные и иметь военный билет. Проверить наличие последнего могут прямо на улице. Однако такое право имеют лишь некоторые уполномоченные лица.

Кто именно может проверять военно-учетные документы у мужчин, объяснили юристы адвокатского объединения "Бачинский и партнеры".

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Какие документы нужно иметь при себе военнообязанным мужчинам

В период военного положения каждый мужчина должен носить с собой:

  • документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Украины);
  • военно-учетный документ: военный билет, временное удостоверение военнообязанного, удостоверение о приписке к призывному участку (для призывников);
  • справка о получении отсрочки (если есть);
  • справка об освобождении от военного учета с отметкой в военно-учетном документе об исключении с военного учета (по состоянию здоровья или по другим причинам).

Отметим, что документы у граждан могут проверять на улице, в общественных местах, на контрольно-пропускных пунктах, в транспорте, на рабочем месте или по месту жительства.

 

Какие документы нужно иметь при себе военнообязанным мужчинам
Проверка документов у военнообязанного мужчины. Кадр с видео на Youtube

Кто имеет право проверять военно-учетные документы

Правом проверять документы у мужчин наделены:

  • работники ТЦК и СП;
  • представители Национальной полиции Украины (проверка осуществляется во время патрулирования или на блокпостах);
  • военные патрули — это представители службы военного правопорядка, представители Национальной гвардии Украины, представители Государственной пограничной службы: уполномоченые проверять документы в определенных районах (например, в зоне проведения боевых действий, на границе Украины).

Ранее мы писали, за какие нарушения ТЦК может подать в розыск военнообязанного.

Напомним, мы сообщали, что мужчинам нужно проверить при получении повестки на улице.

Также мы информировали, кто имеет право получить отсрочку от мобилизации в июле 2025 года.

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Сергей Попов - Редактор
Автор:
Сергей Попов
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