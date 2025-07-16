Мобилизация в Украине 2025 — кто имеет право проверять военно-учетные документы

Проверка документов у военнообязанного мужчины. Кадр из видео на Youtube

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период все военнообязанные мужчины должны стоять на военном учете, вовремя обновлять военно-учетные данные и иметь военный билет. Проверить наличие последнего могут прямо на улице. Однако такое право имеют лишь некоторые уполномоченные лица.

Кто именно может проверять военно-учетные документы у мужчин, объяснили юристы адвокатского объединения "Бачинский и партнеры".

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В период военного положения каждый мужчина должен носить с собой:

документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Украины);

военно-учетный документ: военный билет, временное удостоверение военнообязанного, удостоверение о приписке к призывному участку (для призывников);

справка о получении отсрочки (если есть);

справка об освобождении от военного учета с отметкой в военно-учетном документе об исключении с военного учета (по состоянию здоровья или по другим причинам).

Отметим, что документы у граждан могут проверять на улице, в общественных местах, на контрольно-пропускных пунктах, в транспорте, на рабочем месте или по месту жительства.

Проверка документов у военнообязанного мужчины. Кадр с видео на Youtube

Кто имеет право проверять военно-учетные документы

Правом проверять документы у мужчин наделены:

работники ТЦК и СП;

представители Национальной полиции Украины (проверка осуществляется во время патрулирования или на блокпостах);

военные патрули — это представители службы военного правопорядка, представители Национальной гвардии Украины, представители Государственной пограничной службы: уполномоченые проверять документы в определенных районах (например, в зоне проведения боевых действий, на границе Украины).

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