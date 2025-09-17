Бронирование от мобилизации - какая именно часть зарплаты учитывается

Гражданин пишет заявление в ТЦК. Фото: росСМИ

Для получения брони от мобилизации военнообязанный гражданин должен иметь соответствующий уровень заработка на критически важном для украинской экономики предприятии. Но для бронирования учитываются лишь должностной оклад, без доплат и дополнительных выплат.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал Юрий Айвазян.

Реклама

Читайте также:

Мобилизация и бронирование

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, который был объявлен после введения военного положения.

Часть военнообязанных граждан имеет право на бронирование от мобилизации.

Одним из основных условий для оформления бронирования является соответствующий размер зарплаты соответствующего работника.

Оклад и доплаты — что учитывается при оформлении брони

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, что входит в сумму, которую принимают во внимание при бронировании работника.

Мужчина уточнил, учитываются ли отпускные, премии, доплаты, больничные и др.

Отвечая гражданину, адвокат Юрий Айвазян отметил, что разнообразное дополнительное денежное обеспечение не имеет отношения к процессу бронирования.

"В начисление входит только оклад, то есть ежемесячная заработная плата", — отметил юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, какие есть необходимые условия для автоматического бронирования.

Добавим, мы сообщали о том, у какой категории граждан бронирование действует до конца процесса мобилизации.