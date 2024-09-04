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В сентябре украинцам будут по-новому вручать повестки — что изменилось

4 сентября 2024 08:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Вручение повесток в сентябре 2024 — что изменилось, как выглядит новый документ
Военнообязанному мужчине выписывают повестку. Скриншот с видео на Youtube
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В сентябре в Украине процесс вручения повесток военнообязанным гражданам будет изменен. В частности, этот документ будут не только выписывать в общественных местах, или приносить по месту жительства, но и отправлять заказным письмом с уведомлением о вручении. Кроме того, изменен вид повесток.

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Что украинцам следует знать о вручении повесток в сентябре и как будет выглядеть документ, сообщила "Судебно-юридическая газета".

Так, отмечается, что Кабинет Министров Украины утвердил новый вид повесток на бланке и повесток через реестр "Оберіг". Соответствующее постановление №951 было принято 16 августа 2024 года.

Что должно быть обязательно указано в повестке

Повестки будут формироваться либо на бланке, либо с помощью электронного реестра.

Каждая повестка, сформированная через Оберег, содержит уникальный электронный идентификатор. Бумажная форма считывается QR-кодом с соответствующей информацией. Повестку можно будет проверить через "Резерв+", считав соответствующий QR-код.

В повестке должно быть указано:

  • наименование должности, собственное имя и фамилию, подпись должностного лица, выдавшего повестку, и дата его подписания — для повесток, оформленных на бланке. Такие повестки скрепляются гербовой печатью;
  • фамилия и имя руководителя районного (городского) ТЦК или его отдела, дата наложения квалифицированной электронной подписи — для повесток, сформированных с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

 

Вручение повесток в сентябре 2024 — что изменилось, как выглядит новый документ
Военнообязанному мужчине выписывают повестку. Скриншот с видео на Youtube

Как выглядят повестки

 

Вручение повесток военнообязанным украинцам в сентябре 2024 года — как выглядит новый документ
Образец повестки. Фото: sud.ua
Вручение повесток в сентябре 2024 — изменившееся
Образец повестки. Фото: sud.ua

Ранее мы сообщали, какое наказание грозит за отказ от повестки.

Напомним, мы писали, как проверить повестку на подлинность.

Также мы информировали, можно ли считать повестку врученной, если ее получили родственники военнообязанного почтой.

Кабинет министров мобилизация повестки документы ТЦК и СП военнообязанные

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