Базовая военная служба - отличия БВС от базовой общевойсковой подготовки

Базовая общая военная подготовка и базовая военная служба это совершенно разные процессы, которые касаются разных категорий украинцев. При этом БВС еще не стартовала, в отличие от БОВП.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Вячеслав Кирда.

Кого касается БОВП

С 2025/26-го учебного года в Украине начался процесс базовой общей военной подготовки (БОВП).

Адвокат Вячеслав Кирда объяснил, кого касается БОВП.

"Она касается только студентов высших учебных заведений или курсантов — они проходят ее по учебным планам своих вузов, а также полицейских во время прохождения первичной профессиональной подготовки", — подчеркнул юрист.

Как долго длится БВС

Базовая военная служба, подчеркнул Кирда, совсем другой процесс.

"Это уже элемент воинской обязанности для мужчин 18-25 лет, которые, в частности, не являются студентами", — отметил адвокат.

Сроки базовой военной службы отличаются в зависимости от того, в мирное время это происходит или в военное — соответственно, БВС для гражданина будет длиться 5 или 3 месяца.

"Закон предусматривает такую форму службы, но по состоянию на сейчас нет подтвержденных официальных документов, что призывы в БВС уже стартовали", — добавил Вячеслав Кирда, комментируя теоретическое начало базовой военной службы в Украине.

