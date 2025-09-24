Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Военное положение продлено — кого могут мобилизовать в октябре

Военное положение продлено — кого могут мобилизовать в октябре

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 04:30
В октябре мобилизация не претерпит кардинальных изменений, выяснили журналисты
Украинские призывники. Иллюстративное фото: Соцсети

На территории Украины действует военное положение, введенное в связи с российской агрессией и его действие продлено до 9 ноября 2025 года. Согласно действующему законодательству, граждане мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые признаны военнообязанными и пригодными к военной службе, подлежат мобилизации.

Коллеги из УНИАН разбирались, кому в октябре 2025 года светит мобилизация.

Реклама
Читайте также:

Кто может быть мобилизован в октябре

Такими мужчинами могут стать военнообязанные лица, имеющие опыт военной службы или получившие военное образование. Основную массу мобилизованных составляют мужчины в возрасте от 25 до 60 лет.

В настоящее время не ожидается никаких изменений в процедуре мобилизации. Она будет проводиться в соответствии с действующим украинским законодательством. А молодые люди 18-25 лет без опыта военной службы и военного образования могут быть призваны на службу исключительно по собственному желанию.

Ранее сообщалось, что в Украине до конца 2025 года введут Единый государственный реестр военнообязанных. Теперь у ТЦК будет доступ ко многим базам данных.

Добавим, мы сообщали о том, у какой категории граждан бронирование действует до конца процесса мобилизации.

ВСУ военный призыв военный учет мобилизация военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации