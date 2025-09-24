В октябре мобилизация не претерпит кардинальных изменений, выяснили журналисты

Украинские призывники. Иллюстративное фото: Соцсети

На территории Украины действует военное положение, введенное в связи с российской агрессией и его действие продлено до 9 ноября 2025 года. Согласно действующему законодательству, граждане мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые признаны военнообязанными и пригодными к военной службе, подлежат мобилизации.

Коллеги из УНИАН разбирались, кому в октябре 2025 года светит мобилизация.

Кто может быть мобилизован в октябре

Такими мужчинами могут стать военнообязанные лица, имеющие опыт военной службы или получившие военное образование. Основную массу мобилизованных составляют мужчины в возрасте от 25 до 60 лет.

В настоящее время не ожидается никаких изменений в процедуре мобилизации. Она будет проводиться в соответствии с действующим украинским законодательством. А молодые люди 18-25 лет без опыта военной службы и военного образования могут быть призваны на службу исключительно по собственному желанию.

Ранее сообщалось, что в Украине до конца 2025 года введут Единый государственный реестр военнообязанных. Теперь у ТЦК будет доступ ко многим базам данных.

Добавим, мы сообщали о том, у какой категории граждан бронирование действует до конца процесса мобилизации.